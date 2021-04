PROFM aniversează, pe 15 aprilie 2021, 28 de ani de la prima emisie on-air, așa că DJ-ii radioului vor petrece de dimineață și până seara cu ascultătorii din toată țara. Invitații de marcă, muzica bună și cadourile surpriză sunt pe primele locuri pe lista de aniversare. În plus, în aceeași zi va fi lansat și noul site profm.ro, în ținută OPEN.

De ZIUA PROFM, party-ul se face on-air și online, pe ritmurile celor mai tari hituri din toți acești 28 de ani de emisie. După ora 10:00 începe și petrecerea online, pe Zoom, unde ascultătorii și fanii PROFM pot să trimită o urare, să danseze alături de DJ-i, să se distreze și să facă vibe sharing cu toți cei care sunt pe frecvențele radioului sau în online.

La „Dimineața Blană, cu Veve și Coțofană”, Andi Moisescu și Andreea Esca sunt invitații de onoare la aniversarea PROFM. De la ora 10:00, Nico îl va avea în studio pe Cătălin Măruță, iar de la ora 14:00, GreeG îi aduce la party pe Iuliana Beregoi și pe Selly. Deși este tătic și nu mai poate petrece atât de tare acum, Smiley vine la ZIUA PROFM, iar de la 16:00 el va fi pe Zoom, la „Open Road, cu Ralu și Călin”.

Pentru că la o petrecere muzica e super importantă, PROFM mai are o surpriză. Până la ora 10:00, Andi Moisescu este responsabil cu mixurile super fresh și va pune muzică în studioul PROFM. Apoi, oră de oră, ascultătorii vor avea seturi de DJ mixate live, până la ora 19:00.

Deși este ZIUA PROFM și se obișnuiește ca sărbătoritul să primească un cadou, de data aceasta lucrurile stau invers. Toți cei care își doresc o conexiune autentică, vin la petrecerea PROFM și aduc cu ei mood-ul de party, energia pozitivă și molipsitoare, primesc cadouri promoționale cu PROFM OPEN RADIO.

Tot pe 15 aprilie, în continuarea rebranding-ului de succes din toamna anului trecut, când ProFM a devenit PROFM OPEN RADIO, va fi lansat și noul site profm.ro, care va avea un outfit cool, mai aproape de identitatea OPEN. Astfel, utilizatorii vor putea să găsească mai ușor informații despre emisiunile și DJ-ii preferați, dar și toate piesele noi. În premieră, fanii pot asculta și în variantă podcast cele mai bune momente din emisiunea „Dimineața Blană, cu Veve și Coțofană”, dar și clasamentele „The Official 40” și „Trending Hits”. De asemenea, hiturile preferate pot fi votate în topul „The Official 40”.

“«Să te îmbraci de party de la 7 dimineața? Să stai toată ziua pe ZOOM, dar nu în ședințe? Să dansezi încontinuu, singur, în casă, de nebun? DE CE NU? Doar e ZIUA PROFM!»Așa începe promo-ul zilei de 15 aprilie, ziua în care vrem săne distrăm cât pentru un an de stat în casă. Dacăîn toamna trecută am reinventat brandul PROFM sub noul slogan «OPEN RADIO», acum e timpul săîi facem și prima aniversare pe stil nou. Ne propunem să transformăm pentru o zi «work from home»în «fun from home» și pentru asta am adus tot ce e nevoie: muzică bună, invitați interesanți și premii», spune Marius Dobre, managerul PROFM.

PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, face parte din portofoliul Grupului Digi|RCS & RDS din 2015. Grupul Digi mai deține posturile radio Digi FM, Chill FM și DanceFM și televiziunile Digi24, Digi 4K, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, televiziunea Film Now (pay-tv), posturile documentare Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.