PROFM e OPEN RADIO și încurajează ideile nebune și poveștile frumoase, care pleacă din îndrăzneala unei minți deschise. Campania OPEN GIFT s-a încheiat așa cum a început: cu emoții și lacrimi de bucurie din partea găștii de realizatori PROFM, care a aflat poveștile de viață ale ascultătorilor și a descoperit cum au transformat aceștia un NU! hotărât într-un DE CE NU? plin de oportunități.

Fanii PROFM au fost încurajați să trimită propriul DE CE NU?, adică lecțiile lor despre curaj, perseverență și despre cum au rămas deschiși în fața provocărilor. Poveștile care au inspirat cel mai tare gașca PROFM au fost răsplătite de artiști de top printr-un OPEN GIFT: experiențe unice, personale și memorabile.

Irina Rimes a compus o piesă, special pentru o ascultătoare PROFM, inspirată din viața acesteia. O altă poveste a fost răsplătită de The Motans cu un songwriter starter pack. Emil Rengle a oferit o ședință de dans. Un alt norocos s-a bucurat de experiența de copilot în mașina de raliu a Cristianei Oprea. Smiley a premiat o experiență DE CE NU? cu o apariție în videoclipul lui. Geaca Andrei, „Love can save it all”, a ajuns în garderoba unei ascultătoare PROFM, care a îndrăznit să își urmeze visul.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale campaniei îl are drept „erou” pe Adrian Perian, instructor de dans pentru copiii cu dizabilități. Povestea acestuia și puterea sa de a transforma NU în DE CE NU? au fost răsplătite cu o experiență alături de Feli: un concert doar pentru el. Cu această ocazie, Feli a susținut primul concert live după carantină, iar pentru Adrian a fost „un alt vis împlinit”.

Vineri, 23 iulie, de la ora 15:00, fanii PROFM vor avea ocazia de urmări concertul lui Feli și toată povestea acestei campanii atât pe pagina de YouTube PROFM Romania, cât și pe UTV. Împreună depășim limitele! Stay OPEN! DE CE NU?