PROFM și vedetele care i-au fost alături în cel mai mare proces de rebranding al radioului din ultimii 23 de ani au lansat o nouă provocare on-air: OPEN GIFT! În Dimineața Blană, cu Veve și Coțofană, vedetele care au fost deschise față de orice provocare și au ales să gândească liber, indiferent de bariere, vor veni, pe rând, pentru a împărtăși cu toți ascultătorii matinalului acel moment curajos în care au reușit să transforme „NU!” în „DE CE NU?”.

Cei mai cunoscuți artiști din România ne vor povesti live cel mai curajos gând al lor pe care au reușit să îl transforme în realitate. PROFM este OPEN RADIO și le oferă ascultătorilor povești mobilizatoare, care ar putea inspira orice persoană. Iar vedetele nu vin singure la PROFM. Mărturisirea lor este însoțită și de un OPEN GIFT – un cadou surpriză, o experiență inedita, personalizată, sau orice altceva special gândit pentru cea mai tare poveste împărtășită, de data asta, de ascultătorii matinalului.

Luni, 5 octombire, Veve și Coțofană l-au avut ca invitat pe Emil Rengle, acest tânăr rebel, plin de atitudine și curaj, care a reușit să își facă o carieră demnă de admirat în dans și coregrafie. Am aflat povestea „DE CE NU-ului” său, iar OPEN GIFT-ul pregătit pentru ascultătorii curajoși care își vor spune poveștile și realizările lor în această săptămână va fi un curs de dans, chiar în sala lui de antrenament.

Săptămâna trecută, Irina Rimes, la rândul său prima invitată în cadrul matinalului PROFM, a spus povestea „DE CE NU-ului” ei: „Pentru mine nu a existat niciodată «NU!». Când eram la școală, aveam o profesoară de lucru manual care mereu mi-a atras atenția că nu există «Nu pot!», ci doar «Nu vreau!». Atunci am înțeles că trebuie să vreau mereu mai mult și să mă țin de planul meu”, a povestit Irina la Dimineața Blană.

Sebastian Coțofană și Mădă Veve, împreună cu Irina Rimes, au ales povestea câștigătoare a săptămânii trecute, o ascultătoare de 21 de ani, Bianca, pe care au sunat-o în direct: „Când eram mică, îmi doream tare mult să călătoresc, mai ales că eram destul de săraci și nu ne puteam permite să mergem mai mult de trei zile pe an la mare. Îi tot arătam tatălui meu obiective turistice, spunându-i mereu că eu voi ajunge să le vizitez și că îl voi lua și pe el cu mine. Nu am încetat nicio secundă să visez la asta și iată că astăzi am 21 de ani și am văzut 13 țări, am fost pe 3 continente diferite și am reușit să fac cumva să nu am cheltuieli mari – voluntariat, proiecte etc.”, a povestit Bianca.

Irina Rimes a fost impresionată de povestea Biancăi, mai ales pentru că se regăsește foarte mult în aceasta: „Nici eu, când eram mică, nu prea mergeam nicăieri. Târziu, am fost și la munte, dar și la mare, la noi, astfel că mă regăsesc foarte mult în povestea sa și aș vrea să îi dedic o piesă. Voi scrie o piesă despre povestea ta de viață, special pentru tine, Bianca, o voi înregistra în studio, iar PROFM o va difuza la radio, ca să o audă o țară întreagă.”

Veți afla doar la Dimineața Blană, de la 7:00 la 10:00, cu Veve și Coțofană, cum va suna piesa Irinei Rimes, dedicată Biancăi, prima câștigătoare a unui OPEN GIFT la PROFM.