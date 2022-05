Copiii din municipiul Fălticeni vor avea în perioada 28 mai-1 iunie un program bogat și variat oferit de Primărie și Consiliul Local. Astfel, la Sala de sport „Gabriel Udişteanu” şi pe terenul de zgură se va organiza sâmbătă, 28 mai, în parteneriat cu ACS „Nada Florilor”, Turneul de tenis de câmp Cupa „1 Iunie”, la care sunt înscriși în jur de 60 de copii. La Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” va fi vernisată pe 1 iunie expoziţia de carte pentru copii „Tolba cu povesti”, Expoziţie de desene „Vis de copil” şi un colaj de abilităţi practice „Micii artizani”. Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” va găzdui vernisajul expoziţiei de grafică „Faună marină”, cu lucrări din arhiva muzeului. Mai multe activităţi dedicate copiilor reunite sub genericul „1, 2, 3 Fuga după ei” vor avea lor chiar pe 1 iunie, acestea incluzând jocurilor copilăriei „Şotron”, „Raţele şi vânătorii”, „Coarda”, „Elasticul”, „Moara”, „Ceasul”, „Vânătoarea de comori”. Vor mai fi ateliere de pictură, face painting, desene pe asfalt, dans sincron, jocuri cu mingea. Acestea se vor derula pe Aleea Pietonală, în faţa Primăriei iar în caz de vreme nefavorabilă în Sala de sport a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”.

După amiază, la Amfiteatrul din Parcul „Nada Florilor”, va avea loc a VI-a ediţie a concursului „Ai şi tu talent” şi un spectacol artistic realizat de copii care participă la cercurile artistice de la Clubul Copiilor Fălticeni, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” şi cei de la şcolile gimnaziale şi liceele din municipiul Fălticeni”. „Ziua Internaţională a Copilului, 1 Iunie, oferă an de an un prilej de mare bucurie, o întâlnire fericită a celor mari cu cei mici în cadrul unor evenimente inedite, create special pentru cei care vor asigura viitorul acestui municipiu. După ce în anul 2020 toate manifestările cultural-artistice dedicate copiilor au fost anulate iar anul trecut acestea au avut un caracter restrâns, anul acesta, pe 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, ne-am propus să reluăm toate activităţile organizate înainte de pandemie”, a declarat primarul Cătălin Coman. Partenerii administrației locale în organizarea Zilei Copilului sunt instituţiile de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal din municipiu, Clubul Copiilor Fălticeni, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, ACS „Nada Florilor”, Grupul local de tineret „Aripi în Europa”.