În perioada 13-28 iulie vor avea loc Zilele Municipiului Fălticeni organizatori fiind Consiliul Local şi Primăria, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Suceava, Clubul Copiilor Fălticeni, Protoieria Fălticeni, ACS Şomuz Fălticeni şi ACS Nada Florilor şi SC Yannis Baby – Park Botoşani SRL Botoşani. Programul este unul foarte bogat în evenimente de la concerte de muzică uşoară şi populară la competiţii sportive, premierea olimpicilor şi a elevilor care au obţinut medii mai mari de 9,50 la examenul de Bacalaureat şi la Evaluarea Naţională, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, Concursul interjudeţean de folclor „Şezătoarea copiilor”, târgul meşterilor populari și de târgul de antichități. Nu va lipsi nici procesiunea religioasă pe traseul Biserica Sf. Ilie – Spitalul Municipal Fălticeni – Biserica Adormirea Maicii Domnului – Primăria Fălticeni – Catedrala „Învierea Domnului” – Biserica Sfântul Ilie. Vor concerta printre alții Scarlet Aura, Los Anonimos, 3 Sud Est, Petronela Butnariu, Doina şi Ciprian Petroaie, Călin Brăteanu și invitații, Delia Racu, NiCK N&D, Argatu, Vlăduţa Lupău, solişti şi formaţii de muzică populară, dar şi tinere talente din municipiul Fălticeni şi din judeţul Suceava. Ca în fiecare an pe Stadionul „Nada Florilor” va fi organizat un parc de distracţii.

„Ediţia 2024 a Programului Zilele Municipiului Fălticeni cuprinde acţiuni şi activităţi diverse, dedicate tuturor categoriilor de consumatori ai actului de cultură şi divertismentului. Manifestările propuse sunt organizate de Consiliul Local al municipiului Fălticeni şi Primăria Municipiului Fălticeni, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Suceava, Clubul Copiilor Fălticeni, Protoieria Fălticeni, ACS Şomuz Fălticeni şi ACS Nada Florilor şi SC Yannis Baby – Park Botoşani SRL Botoşani. Continuăm tradiţia unor manifestări cum ar fi ”Nunta de Aur”, prin care sărbătorim cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie în acest an, premiem elevii olimpici şi cei care au obţinut medii mai mari de 9,50 la examenul de Bacalaureat şi la Evaluarea Naţională. Împreună cu Protoieria Fălticeni organizăm procesiunea cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Epictet şi Astion, ocrotitori ai municipiului Fălticeni. Ediţia 2024 a Programului Zilele Municipiului Fălticeni include Concursul Interjudeţean de Folclor ”Şezătoarea copiilor”, spectacole de muzică uşoară şi populară, activităţi sportive etc. Vom încheia manifestările din acest an cu evenimentul <Roţi legendare>, o expoziţie cu maşini de epocă realizată în colaborare cu Retromobil Club România”, a declarat primarul Cătălin Coman.

Programul complet al manifestărilor

Sâmbătă 13, iulie

Ora 9,00, Sala de sport „Gabriel Udişteanu”: Tenis de masă, Cupa „Zilele Municipiului Fălticeni”, Circuitul AMATUR, ediţia a XV-a. Turneu de Categoria A +;

Ora 9,00, Teren zgură „Nada Florilor”, Teren sintetic Baza de agrement: Turneu tenis de câmp pentru copii, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ediţia a XI-a;

Duminică, 14, iulie

Ora 9,00, Sala de sport „Gabriel Udişteanu”: Tenis de masă, Cupa „Zilele Municipiului Fălticeni”, Circuitul AMATUR, ediţia a XV-a. Turneu de Categoria A +;

Ora 17,00, Galeria Oamenilor de Seamă: Colocviul „Vasile Lovinescu”;

Joi, 18 iulie, ora 14,00, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”. Muzeul Fălticenilor „Vasile Ciurea”, Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, Biblioteca Municipala „Eugen Lovinescu” organizează evenimentul: „Muzeul Fălticenilor – 110 ani de la înființare”. Vernisaj expoziție de pictură „Natura în metamorfoze cromatice”; Finalizarea donației „Ecaterina și Grigore Ilisei” de la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”. Invitați: prof. dr. Mihaela Grădinariu, muzeograf Violeta Enea, muzeograf Monica Dejan. Moderator: scriitorul Grigore Ilisei;

Vineri, 19 iulie

Ora 9,00, Aleea Pietonală: Parada participanţilor la Concursul Interjudeţean de Folclor „Şezătoarea copiilor”;

Ora 10,00, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”: Concursul Interjudeţean de Folclor „Şezătoarea copiilor”;

Ora 17,00, Amfiteatrul de la Baza de Agrement „Nada Florilor”: Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la olimpiadele şcolare, etapa naţională, a cadrelor didactice care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe şi a elevilor care au obţinut medii peste 9,50 la Evaluare Naţională şi Bacalaureat;

Ora 18,00, Procesiune religioasă pe traseul: Biserica Sf. Ilie – str. Nicolae Beldiceanu – Spitalul Municipal Fălticeni – str. Mihai Eminescu – Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Primăria Fălticeni – Aleea Pietonală – Catedrala „Învierea Domnului” – Bulevardul Revoluţiei – Biserica Sf. Ilie;

Ora 17,30, Scena mare de la Baza de Agrement „N. Florilor”: Spectacolul de gală, Concursului Interjudeţean de Folclor „Şezătoarea copiilor”, Formaţii de dans şi solişti de muzică uşoară de la Clubul Copiilor Fălticeni, Centrul Cultural „G.V. Birlic”, Scarlet Aura, Los Anonimos, 3 Sud Est;

Sâmbătă, 20 iulie

Ora 8,00, Biserica „Sfântul Ilie”: Slujba de Sfântul Ilie

Ora 16,00, Catedrala „Învierea Domnului”: Sărbătorirea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie;

Ora 16,00, Scena mare de la Baza de Agrement „N. Florilor”: Grupurile folclorice Moldava şi Micii Răzeşi (coordonator prof. Lenuţa Rusu);

Ora 17,30, Surorile Anastasia şi Teodora Seserman, Petronela Butnariu, Doina şi Ciprian Petroaie;

Ora 19,00, Soliști, foști membri grupurile folclorice Balada şi Doruleţul, coordonate de prof. interpret de muzică populară Maria Tanasă: Bianca Andrea Coifan, Răzvan Ioan Cucu, Giulia Maria Vărvăroi, Erica Moroşanu, Alexandru Norocel, Ionuţ Norocel, Catinca Aneculaesei, Patricia Aniculaiesei, Amalia Pădurean;

Ora 20,00, Calin Brăteanu și invitații: Ansamblul Studențesc „Arcanul” al USV, Silvia Semeniuc, Ghiorghiţă Rotaru, Lenuţa Rusu, Brânduşa Covalciuc, Andrei Ciocârlan, Didi Cojocariu, Nicoleta Hafiuc, Gospodarii din Hârtop, Străjerii din Dolheşti, Marius Zgâianu, Liliana Ursachi;

Duminică, 21 iulie

Ora 10,00, Stadion „Constantin Jamaischi”: Fotbal Old-boys;

Ora 16,00, Scena mare de la Baza de Agrement „N. Florilor”: Formaţii de la Clubul Copiilor Fălticeni, Centrul Cultural „G.V. Birlic”;

Ora 17,45, Nicoleta Cojocaru, Jaqueline Ungureanu, Gabriel Cîrcu;

Ora 18,45, Delia Racu, NiCK N&D;

Ora 20,45, Laura Lungu, Vlăduţa Lupău;

Ora 22,00, Argatu;

Ora 24,00, Piaţa „Nada Florilor”: Foc de artificii;

Duminică, 28 iulie,

Ora 10,00, str. Republicii (în faţa ANAF), „Roţi legendare – 128 de ani de la apariţia primului vehicul în Fălticeni”. Expoziţie maşini istorice realizată în parteneriat cu Retromobil Club România, inclusă în calendarul RCR 2024;

Între 12-22 iulie, pe Stadionul „Nada Florilor”, între orele 10,00-24,00, va funcţiona un parc de distracţii;

Între 19-21 iulie, între orele 10,00-21,00, Aleea Pietonală, vor fi organizate Târgul meşterilor populari şi Târgul de Antichităţi.