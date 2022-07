Municipiul Fălticeni se pregătește de sărbătoare. Zilele Municipiului vor avea loc în perioada 16-24 iulie și cuprind un program bogat și variat în care se vor regăsi toate categoriile de vârstă. Manifestările care sunt organizate de Consiliul Local Fălticeni şi Primăria Municipiului Fălticeni în colaborare cu Clubul Copiilor Fălticeni, ACS „Şomuz Fălticeni”, ACS „Nada Florilor” şi S.C. Yannis Baby – Park Botoşani SRL Botoşani cuprind concerte de muzică ușoară și populară cu interpreți consacrați dar și cu tinere talente locale, întreceri sportive, târgul meșterilor populari, târgul de antichități, procesiune cu moaște, „Nunta de aur” și Gala Excelenței în Educație.

Sala de sport „Gabriel Udişteanu” şi sălile de sport de la Colegiul „Mihai Băcescu” şi Colegiul „Vasile Lovinescu” vor găzdui pe 16 și 17 iulie cel mai mare turneu de tenis de masă Categoria A+, cu peste 300 de participanţi, inclus în Circuitul AMATUR. Nu va lipsi tradiționalul meci de fotbal OLD BOYS (’80-’90), între fostele glorii ale fotbalului care va avea loc duminică, 17 iulie, pe stadionul „Tineretului” începând cu ora 10.00. Procesiunea religioasă cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Epictet şi Astion, ocrotitori ai municipiului Fălticeni, va avea loc marți, 19 iulie, pe traseul Biserica cu hramul „Sfântul Ilie” – Spitalul Municipal – Biserica Adormirea Maicii Domnului – Primărie – Catedrala „Învierea Domnului” – Biserica Sfântul Ilie. ”Nunta de aur” pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie va avea loc la Catedrala „Învierea Domnului” duminică, 20 iulie de la ora 16.00. „Ediţia 2022 a Programului „Zilele Municipiului Fălticeni” cuprinde acţiuni şi activităţi diverse, dedicate tuturor categoriilor de consumatori ai actului de cultură şi divertismentului. Continuăm tradiţia unor manifestări cum ar fi „Nunta de Aur”, prin care sărbătorim cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie în acest an. Suma necesară pentru premierea celor 45 de cupluri provine din sumele încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor, restul cheltuielilor fiind acoperite din bugetul local. De asemenea, alături de Protopopiatul Fălticeni, organizăm procesiunea cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Epictet şi Astion, ocrotitori ai municipiului Fălticeni. Ediţia 2022 a Programului „Zilele Municipiului Fălticeni” include, pentru al nouălea an consecutiv premierea elevilor olimpici şi a profesorilor care i-au pregătit pentru a obţine aceste rezultate şi premierea elevilor care au obținut medii peste 9,50 la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Suma propusă pentru premierea elevilor olimpici, a cadrelor didactice şi elevilor cu medii peste 9,50 la cele două examene naționale este de 60.000 lei. Pe latura culturală, propunem o Seară muzeală „Sub semnul Lovineştilor”, Inaugurarea donaţiei Ecaterina şi Grigore Ilisei şi lansarea volumelor Grigore Ilisei „Sanctuarele memoriei”, Editura Doxologia, 2021 şi Titus Vîjeu „Un veac în faţă, un veac în spate, Cu scriitorul Grigore Ilisei despre oameni, locuri şi cuvinte”, Editura eLiteratura, 2021. Vom încheia manifestările din acest an cu evenimentul „Roţi legendare” – expoziţie realizată în colaborare cu Retromobil Club România”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

În programul Zilelor Fălticeniului figurează și Concursul interjudeţean de folclor „Şezătoarea copiilor” care este destinat formaţiilor de obiceiuri populare (cu excepţia celor de iarnă), ansamblurilor folclorice, fanfarelor de copii, tarafurilor, grupurilor instrumentale, grupurilor vocale, grupurilor vocal-instrumentale, formaţiilor de jocuri populare şi jocurilor din folclorul copiilor şi va reuni la Fălticeni peste 300 de profesori şi elevi din toată ţară pe 19 iulie.

Printre formaţiile şi soliştii care vor evolua în programul „Zilele Municipiului Fălticeni” se numără YNY Sebi, Yanis Pavel, Marcel Pavel, „Los Anonimos”, Oana Radu, Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara din 10 Prăjini, Plăieşii, Ion Paladi, Ghiorghiţă Rotaru, Gabriela Teişanu, dar şi tinere talente din municipiul Fălticeni şi din judeţul Suceava. Pe Stadionul „Nada Florilor” va fi organizat un parc de distracţii care va funcționa zilnic, iar pe Aleea Pietonală, în perioada 18 – 20 iulie, se va desfăşura Târgul anual de antichităţi şi Târgul meşterilor populari. Primarul Cătălin Coman a invitat la Zilele Municipiului Fălticeni și reprezentanții localităților cu care are încheiate acorduri de colaborare sau cu care urmează să facă acest lucru.