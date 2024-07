Primăria Adâncata organizează în data de 15 august ”Ziua Comunei” pe stadionul din localitate începând cu ora 15.00. Evenimentul intitulat ”Satule de sub pădure” se dorește a fi o manifestare de promovare a valorilor culturale românești. Așa după cum ne-a informat primarul Viorel Cucu, programul manifestării va fi unul bogat și variat pornind de la spectacole folclorice la ”Nuntă de Aur” și premierea copiilor olimpici. Invitatul special al ”Zilelor Comunei Adâncata” va fi Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” condus de managerul Sorin Filip. Pe scenă vor urca Doina și Ciprian Petroae, Ștefania Miruna Țurcanu, Anisia Candrea, Maria Dănilă, Alexandra Răstoacă, Călin Brăteanu, Dana Dăncilă, Laura Haidău, Miruna Damian, Trupa Mixaj, Ana Dănilă, Alesia Serediuc, Adina Dănilă, Bianca Matei, Robert Străchinar, Ioana Sara Onofrei, Petronela Butnariu, Gabriel Iulian Cârcu, Lavinia Ioana Penciuc, Ionela Pavel.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating