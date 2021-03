„NEETs in ENTREPRENEURSHIP” este unul dintre cele mai relevante proiecte derulate de Junior Achievement în România, într-un moment în care mediul economice și piața muncii sunt supuse unei presiuni uriașe de transformare și actualizare , iar un număr mare de IMM-uri se confruntă cu închiderea sau cu o nevoie urgentă de reorganizare.

Programul finanțat prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, include traininguri, ateliere de lucru, webinarii, resurse informaționale despre profesii, antreprenoriat, educație, oportunități de ucenicie, internship și mentorat, practică antreprenorială și suport direct, prin consiliere și finanțare, pentru deschiderea unei afaceri.

Tinerii au nevoie acum, mai mult ca oricând, de sprijin și recomandări pentru a învăța noi abilități, pentru a se adapta la noile cerințe ale pieței muncii sau pur și simplu pentru a-și descoperi vocația și a-și asigura existența.

În cadrul unui survey organizat în rândul tinerilor înscriși în proiect, care au parcurs o mare parte din modulele educaționale și au participat la sesiunile de lucru organizate de echipa Junior Achievement, întrebați despre experiența lor și impactul pe care îl văd în viața lor, participanții au vorbit despre perseverență, pasiune și creativitate ca elemente decisive pentru atingerea scopurilor în muncă și în viață.

Succesul celor care și-au lansat deja afacerea, indiferent de domeniul ales, servicii foto pentru marketing digital, sere de fructe și legume, cadouri comandate online, etc., îi inspiră și motivează pe toți cei implicați în proiect.

Pe toată durata lunii martie toți tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani, fără un loc de muncă, sau care nu se află într-un program de educație sau formare profesională, se pot înregistra în program, pe platforma https://neets-entrepreneurship.org/ro/register

Informațiile detaliate despre proiectul desfășurat în România sunt disponibile la adresa: https://neets-entrepreneurship.org/ro/

Pentru noutăți despre desfășurarea proiectului la nivel internațional puteți accesa următoarele pagini: https://youthemploymentmag.net/2019/06/17/neets-in-entrepreneurship/ și www.eeagrants.org

NEETs in Entrepreneurship

Proiectul NEETs in Entrepreneurship este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment și este implementat de organizațiile Junior Achievement din 6 țări. Până la finalul proiectului, 1.600 de tineri NEET din Bulgaria, Italia, România și Spania vor beneficia de activități de formare pentru dezvoltarea abilităților necesare la angajare sau pentru a își deschide propria afacere.