Ziua Națională a României este sărbătorită memorabil și pe Scena Digitală. Astfel, spectacolul „Opinia Publică” poate fi vizionat gratuit timp de 24 de ore începând cu 1 decembrie, ora 12:00 după-amiază (ora României) pe www.scena-digitala.ro.

Cu ocazia debutului unei noi luni, vă prezentăm și premierele de pe Scena Digitală: „20 noiembrie”, după Lars Noren, în regia lui Eugen Jebeleanu și „You·tópia”, în regia lui Florian von Hoermann. Spectacolul cadou este „Reflexii”, creat în cadrul proiectului „People Power Partnership”, finanțat prin Europa Creativă.

„La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni din partea mea și a echipei Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, a Festivalului Internațional de Teatru și a tuturor structurilor culturale asociate. Prin miracolul artei suntem mereu, autentic, împreună. Și de Ziua Națională a României vă dăruim un spectacol deosebit: „Opinia Publică”. Mulțumim tuturor colaboratorilor și partenerilor noștri, fără de care mesajul nostru uman și artistic nu ar putea ajunge atât de departe. La mulți ani, România de pretutindeni!”

Constantin Chiriac, Președintele FITS și Directorul General al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu

Scena Digitală, platforma online de teatru-film a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), oferă abonaților, în luna decembrie, premierele „20 noiembrie”, după Lars Noren, în regia lui Eugen Jebeleanu și „You·tópia”, în regia lui Florian von Hoermann. Spectacolul cadou este „Reflexii”, creat în cadrul proiectului „People Power Partnership”, finanțat prin Europa Creativă. Abonații platformei vor putea viziona în decembrie cele două premiere, alături de spectacolele: “QUARTETT”, “ANTISOCIAL”, “CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER”, “DE CEALALTĂ PARTE A LUMII”, “CONFERINȚA IRANIANĂ”, “MICI CRIME CONJUGALE”.

Platforma video-on-demand Scena Digitală, distinsă anul acesta cu premiul special UNITER, aduce în acest an iubitorilor de arte ale spectacolului peste 30 de spectacole de teatru, teatru-film și filme ale Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS). Scena Digitală poate fi accesată pe bază de abonament sau bilet individual. Detalii despre bilete și abonamente sunt disponibile pe site-ul www.scena-digitala.ro. Ia-ți cel mai bun loc în sala virtuală! Scena Digitală este de acum și pe Facebook.

Opinia publică, de Aurel Baranga

REGIA: Theodor-Cristian Popescu

SCENOGRAFIA: Dragoş Buhagiar

MUZICA: Vlaicu Golcea

VIDEO: Daniel Gontz

ÎN DISTRIBUȚIE: Marius Turdeanu, Diana Fufezan, Nicu Mihoc, Codruţa Vasiu, Cătălin Neghină, Liviu Vlad, Dan Glasu / Viorel Rață, Mihai Coman, Vlad Robaş, Adrian Neacşu, Ciprian Scurtea, Mihai Alexandru/Alexandru Malaicu, Ioan Paraschiv/Horia Fedorca, Arina Ioana Trif, Eduard Pătrașcu

DURATA: 1H 45 MIN

DATA PREMIEREI: 1 OCTOMBRIE 2010

„Opinia Publică”, în regia lui Theodor-Cristian Popescu, este un spectacol-ședință cu publicul, după textul omonim scris de Aurel Baranga în perioada comunistă, și prezintă o incursiune aproape antropologică prin care se reconstruiește, cu mult umor și cu seninătate, contextul social și uman al acelor vremuri. Istoria este făcută pentru a se repeta, iar situații ce s-au petrecut în alte vremuri pot părea frapant de actuale în zilele noastre. Libertatea presei, un principiu al democrației, este tema în jurul căreia gravitează acțiunea spectacolului. Personajele pitorești sunt tipologii umane ce transcend epoca opresiunilor politice și, implicit, a suprimării libertății de exprimare. Vivacitatea cu care se succed scenele și muzica antrenantă animă auditorul într-o vâltoare de senzații ce se nasc din amintiri care stârnesc râsul, chiar și celor ce nu au trăit în perioada respectivă.

„You·tópia”, în regia lui Florian von Hoermann este un proiect multimedia, un poem coregrafic, despre relațiile subtile dintre indivizii unei colectivități. Spectatorii iau parte la o incursiune psihedelică la capătul căreia vor întrezări o rază de speranță. Noua producție a TNRS este realizată în colaborare cu artiști din Germania și Danemarca. Regizorul Florian von Hoermann locuiește în München și este profesor de actorie și regie la Academia Athanor, având colaborări cu teatrele din Dresda, Baden Baden, Stuttgart și Frankfurt. Coregrafă și profesoară de dans, Edith Buttingsrud, este de origine daneză și locuiește în Berlin, unde a realizat coregrafia pentru numeroase filme și spectacole de teatru și operă.

Spectacolul are în distribuție atât actori ai Secției germane, cât și actori ai Secției române a TNRS: Johanna Adam, Emöke Boldizsar, Yannick Becker, Daniel Plier, Fabiola Petri, Lukas Redemann, Benedikt Häfner, Ana Tiepac, Ștefan Tunsoiu, Eva Frățilă, Patrick Imbrescu. Reprezentațiile sunt în limba germană, cu traducere în limba română. Avanpremiera spectacolului „you·tópia” a avut loc pe 23 octombrie 2021.

„20 noiembrie” este povestea unui adolescent pe care societatea îl transformă în călău. Pe 20 NOIEMBRIE 2006, în orașul Emsdetten, un tânăr în vârstă de 18 ani deschide focul în fosta sa școală și rănește mai multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Norén pleacă de la acest caz real, pentru a construi o ficțiune documentată despre viața măcinată a unui tânăr maltratat. Violența cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl împing pe adolescent la o răzbunare fără margini. Acest text oglindește situația Europei occidentale și capitaliste din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cum ar fi atacurile teroriste sau valul de imigranți care au zdruncinat anul 2015. În „20 noiembrie”, Lars Norén analizează psihologia și mecanismul violenței care îl determină pe individ să treacă din poziția de agresat în cea de agresor și, totodată, repercusiunile unei educații defectuoase, care poate crea monștri. Un text puternic, poetic și angajat în tratarea problemelor societății noastre contemporane. Un spectacol care dă voce unei tinereți sfâșiate.

„20 noiembrie” după Lars Noren

Un spectacol de Eugen Jebeleanu

TRADUCERE DE: Eugen Jebeleanu și Ali Deac

VIDEO: Andrei Cozlac

CONSULTANT SCENOGRAFIE: Velica Panduru

ASISTENT REGIE: Maria Popovici

MANAGER PROIECT: Claudia Domnicar

Distribuția: Ali Deac

DURATA: 1H 0MIN

PREMIERA: 14 MAI 2016

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani

„Reflexii” este cadoul lunii decembrie pentru abonații Scenei Digitale. Un spectacol de dans elaborat, creat în cadrul proiectului „People Power Partnership”, finanțat prin Europa Creativă. Vibrant, captivant și sensibil, cu umbre și lumini, culoare și sunet, dar mai ales cu multă emoție. Ideea de reflexie este transpusă prin decorul spectaculos și prin mișcările de dans ale tinerilor artiști. „People Power Partnership”, finanțat prin Europa Creativă, reunește alături de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, alte 12 instituții culturale din 11 țări europene, și se derulează pe o perioadă de patru ani, între octombrie 2020 – octombrie 2024.

Producția spectacolului „Reflexii” a presupus participarea unei echipe vaste de artiști români și străini – regia: Sigrun Fritsch, coregrafie: Kien Trinh, light design: Max Rieger, manager turneu: Marielle Koplin, manager proiect: Matthias Rettner, educație și pedagogie: Athena Gândilă, colaborator proiect: Tudor Leva. În distribuţie: Egle Kordiukovaite, Jokubas Nosovas, Lujza Haláková, Medeinė Rainytė; Andrada Ion, Diana Dragu, Enya Mușoaie, Flavia Perșa, Florian Gavarici, George Hădărig, Isabela Haiduc, Luiza Petra; Alanis Martinec, Bernice Waldvogel, Charlotte Schänzlin, Junis Becherer.

Partenerii proiectului sunt Aktionstheatre PAN.OPTIKUM, Freiburg (DEU); Teaterforeningen for Helsingør Kommune // PASSAGE Festival (DNK); “Radu Stanca” National Theatre in Sibiu // FITS (ROU); Varazdin Tourist Board (HRV); Menu Fabrikas in Vilnius & Alytaus miesto teatras in Alytus (LTU); Foundation INITIUM, Riga (LVA); Bitò Produccions in Girona // Temporada Alta (ESP); Município de Loulé (PRT); Camara Municipal de Lisboa, (PRT); Magna Vitae, Lincolnshire (UK); SE.S.TA – Centre for Choreographic Development, Prague (CZE); Fondazione Via Maestra in Venaria (ITA); University of Education Freiburg (DEU).