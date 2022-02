IMM-urile sunt intreprinderile mici si mijlocii cu mai putin de 250 de angajati, care actioneaza independent de companiile mari si au o cifra de afaceri anuala care poate ajunga pana la 50 milioane de euro. Pentru ca in centru politicii UE este acela da a gandi mai intai la scara mica (SBA – Small Business Act), IMM-urile sunt acum sprijinite pentru a se dezvolta si a face fata mai usor crizei create de pandemie. Astfel, acestea pot contacta fonduri pentru digitalizarea IMM-urilor.

Fonduri pentru digitalizarea IMM-urilor

Antreprenorii romani care detin IMM-uri pot obtine fonduri nerambursabile de la oricare dintre cele opt Agenții de Dezvoltare Regională (ADR-uri). Acestea pot fi utilizate pentru digitalizarea firmelor sau pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare.

Mai exact, pot fi folosite pentru a cumpara calculatoare, software, servicii clouds, domenii si servicii de hosting, pentru site-uri de prezentare si magazine online, automatizari, RPA-uri (Robotic Process Automation), retelistica, etc.

De asemenea, pot accesa si alte surse de finantare pentru IMM-uri. Iata cateva dintre acestea.

Masura 3

Este o schema de ajutoare acordate de stat IMM-urilor pentru a depasi mai usor criza creata de pandemie. Astfel, firmele mici si mijlocii pot obtine fonduri nerambursabile pentru investitii cuprinse intre 50.000 si 200.000. beneficiarul trebuie sa aiba un aport de cel putin 30% in Ilfov si in Bucuresti si de 15% minimum in restul tarii. Cofinantarea solicitantului si sumele necesare pentru cheltuieli, pana la deconta, pot fi asigurate prin credit bancar si credit-punte.

Masura 2

Acorda sprijin pentru tinerii fermieri si face parte din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. Aceste fonduri nerambursabile de finantare europeana sunt destinate tinerilor fermieri din diaspora care au terminat in ultimii 5 ani un program de studiu in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau de economie agrara.

Mai exact, au urmat cursuri universitare, preuniversitare sau postuniversitare in tari ale Uniunii Europene. Sprijinul acordat este de 100%, nerambursabil si poate avea valoarea de 40.000 sau 50.000 de euro.

IMM Invest 2021

Prin acest program de finantare, IMM-urile poti obtine de la banci credite cuprinse intre 500.000 si 10 milioane de lei, cu dobanzi subventionate de stat. Prin grant, 10% din valoarea imprumutului este nerambursabila, insa trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

Sa se incadreze in 120.000 de euro pentru IMM-urile din sectorul piscicol sau acvaculturii;

Sa se incadreze in 100.000 de euro pentru IMM-urile care activeaza in productia de produse agricole;

Se se incadreze in 800.000 de euro pentru IMM-urile din sectorul alimentar.

Plafoanele enumerate mai sus se refera la partea subventionata si nu la intregul credit.

Ajutoare HoReCa

Se acorda sub forma de granturi care acopera 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj. Beneficiarii pot fi:

Agentiile de turism licentiate care au activitati sub codurile CAEN 7911, 7912, 7990;

Agentii de primire a turistilor cu rol de cazare care desfasoara activitati sub CAEN 5510, 5520, 5530 sau 5590;

IMM-urile care au in desfasurare activitati aferente codurilor CAEN 5610, 5621. 5629 sau 5630.

Valoarea maxima este de 800.000 de IMM, iar cifrele sunt brute, adica sunt calculate inainte de deducerea impozitelor si a altor taxe. Statul estimeaza ca vor putea beneficia de aceste fonduri in jur de 73.211 de IMM-uri, dintre care 15.168 sun unitati de cazare, 5.460 sunt agentii licentiate de turism, iar 52.583 sunt IMM-uri din domeniul alimentatiei.

In incheiere, vom mentiona ca, oficial, a inceput perioada de programare care va dura pana in 2027 in care Romania poate accesa fonduri europene de cca 80 miliarde de euro, din care 6.6 miliarde de euro sunt pentru IMM-uri.