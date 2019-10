De 14 ani, tinerii români află care sunt cele mai bune oportunități de studiu din România și din străinătate, participând la cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est.

Organizat în 7 orașe din România, RIUF – The Romanian International University Fair este locul unde peste 24.000 de tineri vin anual sa se informeze și să descopere ce programe de licență, masterat sau doctorat pot accesa din peste 12 țări.

Românii aleg să meargă studii în străinătate. Mit sau adevăr?

Am putea crede că toți tinerii își doresc să meargă la studii în străinătate, însă statisticile RIUF din perioada 2015-2019 ne arată că 50% dintre vizitatorii evenimentului nu sunt deciși dacă vor să urmeze un program de licență în afară sau dacă vor să rămână în țară.

Aceștia participă la cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est ca să afle toate informațiile de care au nevoie pentru a lua o decizie – informații despre programele de studiu, procedura de aplicare, rata de angajabilitate după terminarea studiilor, surse de finanțare și burse, viața în campus.

În jur de 20% dintre aceștia sunt deciși să plece la studiu în străinătate și vin pentru a discuta direct cu reprezentanții universităților despre ce ar însemna această schimbare pentru ei și care este cel mai potrivit program de licență sau masterat.

Aproape 30% dintre cei care participă la RIUF vor să rămână la un program de studiu în România și vin la eveniment să discute cu reprezentanții celor mai mari universități din țară.

Cele mai importante universități din România

Pe 24 octombrie 2019, la RIUF Iași vor fi prezente peste 40 de universtități și instituții educaționale din 10 țări printre care și cele din România: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Româno-Americană.

Universități în top 100 mondial vin în România

La RIUF – The Romanian International University Fair vizitatorii pot afla de la echipele universităților prezente și de la studenții acestora informațiile de care au nevoie pentru a lua o decizie în ceea ce privește parcursul lor educațional. Tot aici pot alege să descopere universități aflate în top 100 mondial printre care și Northumbria University, University of Birmingham, University of Essex, University of Greenwich.

În plus, cei care trec pragul evenimentului pot discuta cu universitățile europene cu cea mai mare rată de angajabilitate. Conform Times Higher Education, universitățile olandeze prezente la RIUF sunt clasate în top 20 al instituțiilor din Olanda cu rata extraordinară de angajabilitate: University of Groningen (7), Fontys University of Applied Sciences (14), Tilburg University (17).

Și insituțiile britanice se află în topul universităților cu cele mai mari rate de angajabilitate potrivit studiului realizat de Times Higher Education. Coventry University (24), University of Birmingham (32), Brunel University (33) sunt doar câteva dintre marile centre academice din Regatul Unit prezente la eveniment.

RIUF – The Romanian International University Fair se va desfășura începând cu acest weekend până la finalul lunii în București (19-20 octombrie), Cluj Napoca (22 octombrie), Iași (24 octombrie) și Constanța (26 octombrie). Înscrierile se pot face online pe site-ul evenimentului: www.riuf.ro.