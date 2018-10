Ediția 2018 a Festivalului Internațional Astra Film Sibiu (15-21 octombrie) cuprinde peste 400 de evenimente cinematografice, care se vor desfășura timp de 7 zile în 9 spații special amenajate în centrul istoric al orașului. Programul include peste 100 de filme de non-ficțiune, 8 discuții panel, întâlniri cu profesioniști din industrie, concerte live și peste 60 de sesiuni de Q&A cu realizatori români și străini prezenți la Sibiu.

Astra Film Festival 2018 își va găzdui proiecțiile, evenimentele, invitații de marcă din lumea internațională a cinematografiei de non-ficțiune, profesioniștii industriei și publicul interesat în 9 spații special amenajate în centrul Sibiului, devenite deja destinații pentru iubitorii filmului de non-ficțiune din ultimii ani. Acestea sunt: Astra Film Cinema, Mansarda Astra Film, Teatrul Gong, Aula Magna a Facultății de Medicină, Librăria Habitus, Sala Thalia, Sala de Sticlă și mult apreciatul DOM din Piața Mare – pentru proiecțiile 360 (Domul mare) și proiecțiile VR (Domul mic).

Biletele pentru toate evenimentele Astra Film Festival 2018 se pun în vânzare astăzi, 3 octombrie, atât online, pe site-ul www.eventbook.ro, precum și în rețeaua librăriilor Humanitas din întreaga țară. Din 15 octombrie biletele vor fi disponibile și la casieriile AFF Infopoint (Piața Mare) și Thalia, iar din 16 octombrie biletele vor fi disponibile la toate casieriile AFF.

Un ghid complet pentru achiziționarea de bilete și abonamente, programul casieriilor și accesul în sălile de proiecție și evenimente, este disponibil aici.

Programul complet al Festivalului Astra Film 2018 poate fi consultat și descărcat aici.

Ediția a 25-a a Festivalului Internațional Astra Film Sibiu aduce și anul acesta în România unele dintre cele mai importante și premiate producții de non-ficțiune, printre care Sand and Blood (Regia Matthias Krepp și Angelika Spangel), câștigătorul premiului Silver Eye la Jihlava IDFF și al Premiului Juriului la Kiev Human Rights Documentary Film Festival; Tanzania Tranzit (Regia Jeroen van Velzen), Best Cinematography in a Documentary Film la Tribeca Film Festival; Yvonne (Regia Tommaso Perfetti), Most Innovative Film la Visions du Réel; Solving My Mother (Regia Ieva Ozolina), Premiul Juriului pentru Debut la IDFA; The Night (Regia Steffan Strandberg) și Easy Lessons (Regia Dorottya Zurbó). Realizatorii acestor filme vor fi prezenți la Sibiu, unde vor participa la sesiuni de Q&A după proiecțiile filmelor.

Un numar record de 51 documentare vor avea premiera la AFF 2018. Dintre acestea, My Father, Imre (România, Regia Andreea Stiliuc), Wedding of the Year (România, Regia József Bán), If Objects Could Speak (Canada, România, Regia Luiza Pârvu și Toma Peiu), precum și Remnants of a Conversation (Marea Britanie, Regia Jules Leano) vor avea premiera mondială. Ink of Yam (Germania, Regia Tom Fröhlich, Fitzcarraldo Syndrome (Elveția, Regia Laura Morales) și My Voina (Cehia, Regia Zora Čápová) sunt printre filmele care vor avea la Sibiu premiera internațională. Patruzeci de producții vor avea premiera națională.

Discuțiile panel, care vor pune în dezbatere tematici ale AFF 2018, îi au ca invitați și moderatori pe Michael Stewart, Radu Umbres, Alexandru Solomon, Cristian Tudor Popescu, Emil Hurezeanu, Oana Vasiu și mulți alții.

Concerte live cu nominalizații la Grammy The Tiger Lillies, în deschiderea Festivalului, cu Dan Basu, ca VJ într-un concert imersiv în DOM, și alți invitați-surpriză, precum și un spectacol de teatru documentar – Jurnal de România: Constanța, de Carmen Vidu – completează programul bogat și divers al Astra Film Festival 2018.

“La aniversarea a 25 de ani de Festival, suntem încântați nu numai să prezentăm o colecție excelentă de filme de non-ficțiune realizate de cei mai buni documentariști din lume la ora actuală, dar și să sărbătorim cum se cuvine, alături de colegii și prietenii noștri din industrie, să răsplătim publicul nostru fidel cu o poveste frumoasă și cu o experiență de neuitat”, spune Dumitru Budrala, director fondator al Astra Film Festival.

Festivalul Internațional Astra Film Sibiu a fost lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală și de Est și a avut timp de 25 de ani o contribuție semnificativă la stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea cinematografiei documentare în întreaga regiune și în special în România. Astra Film Festival a atras constant atenția industriei asupra artei filmului de non-ficțiune, sprijinind dezvoltarea genului și deschizând noi orizonturi pentru realizatori. Astra Film Festival 2018 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.