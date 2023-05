Joi, 18 mai

Ora 11:00 – Deschiderea Zilelor Teatrului Matei Vișniec 2023.( Conferință de presă) – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 13:00 – GESTICULAR. Vernisaj. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 14:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa – TMMVS – Bibliotecă

Ora 14:30 – George Banu – Omul Poveste. Vernisaj. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu – TMMVS – Foaier

Ora 15:00 – Desert cultural. Vernisaj. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu, Asociația Un concept Luna – TMMVS – Rond

Ora 17:00 – Variațiuni muzicale în festival. Concert în aer liber – Fanfara Bucovina Art – TMMVS – Rond

Ora 19:00 – LIVADA, după A.P.Cehov, regia Slava Sambriș, Premieră Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 21:00 – A forgotten dream. Spectacol de video mapping realizat de Andrei Cozlac – TMMVS – pe fațada clădirii

Vineri, 19 mai

Ora 11:00- Șaraimanii din Clejani. Concert de muzică lăutărească interbelică -Equestrian Dreams. Mitocul Dragomirnei, Intrare liberă

Ora 17:00 – Români deportați în ghețurile Siberiei. Mărturii, de Dan Cristian Turturică. Lansare de carte, Spațiul expozițional TMMVS, Intrare liberă

Ora 19:00 – Plugarul și Moartea, după Johannes von Tepl, regia Silviu Purcărete, TMMVS – Sala de spectacole

Ora 21:30 – Șaraimanii din Clejani. Concert de muzică lăutărească – Art Rock Caffe

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu (Cluj Napoca), Asociația Un concept Luna – TMMVS – Rond

Ora 11:00 – 19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

Ora 11:00 -19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa – Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00 -19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Sâmbătă, 20 mai

Ora 11:00 – PACE. Conferință. Matei Vișniec și invitații săi – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 13:00 – Concursul internațional de dramaturgie „Matei Vișniec”. Festivitatea de premiere, Rotary Club Suceava Bucovina – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 18:00 – TATA, de Dumitru Matcovschi, regia Slava Sambriș, Teatrul Republican „Luceafărul” Chișinău, Republica Moldova – Casa de Cultură a Sindicatelor

Ora 21:00 – Dispariții, de Elise Wilk, regia Cristian Ban, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe – TMMVS – Sala de spectacole

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu (Cluj Napoca), Asociația Un concept Luna – TMMVS – Rond

Ora 11:00 – 19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

Ora 11:00 -19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa – Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00 -19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Duminică, 21 mai

Ora 12:30 – Lumea, odată ca niciodată….Cântă și povestește Doina Lavric Parghel, Auditorium Joseph Schmidt -Universitatea „Ștefan Cel Mare”, Intrare liberă

Ora 16:00 – Cum se ratează un rol? Perspectiva criticului. Conferință cu Călin Ciobotari, critic de teatru, TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 17:00 – O istorie a sărutului în teatru, de Călin Ciobotari. Lansare de carte – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 18:00 – Spectatorul condamnat la moarte, de Matei Vișniec, regia Antonella Cornici, Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu – Casa de Cultură a Sindicatelor

Ora 20:00 – Naufragiat! Fantasticele aventuri ale lui Louis de Rougemont (povestite de el însuși), de Donald Margulies, regia Andrei Huțuleac, Teatrul „Maria Filotti” Brăila – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 22:00 – Nightlosers. Concert de blues ardelenesc – Art Rock Caffe

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu (Cluj Napoca), Asociația Un concept Luna – TMMVS – Rond

Ora 11:00 – 19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

Ora 11:00 -19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa – Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00 -19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Luni, 22 mai

Ora 11:00 – CEL CARE TRECE (oameni, fapte, întâmplări teatrale), de Doina Papp, critic de teatru. Lansare de carte – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 12:00 – Memoria locurilor, memoria cuvintelor. Spectacol lectură cu Matei Vișniec și Alain Timár (Franța)- Sinagoga Gah, Intrare liberă

Ora 14:00 -15:00 – Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de teatru DreamBoutique București – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 15:00 – Revoluție. Instalație audio – vizuală, Mihai Nistor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor, Intrare liberă

Ora 16:00 – Despre sexul femeii – câmp de luptă în războiul din Bosnia, de Matei Vișniec, regia Lorena Zăbrăuțanu, Asociația Antiteatru Brașov – Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă”, Intrare liberă

Ora 18:00 – Occident Express, de Matei Vișniec, regia Alain Timár. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava – Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor, Intrare liberă

Ora 20:30 – Toată liniștea din lume, de Mihaela Michailov și Radu Apostol, regia Radu Apostol, Centrul Educațional Replika București, TMMVS – Sala de spectacole

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu (Cluj Napoca), Asociația Un concept Luna – TMMVS – Rond

Ora 11:00 – 19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

Ora 11:00 -19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa – Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00 -19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Marți, 23 mai

Ora 11:00 – Teatrul în spațiul francofon. Workshop. Alain Timár și Matei Vișniec.

Alianța Franceză Suceava, Lectoratul Francez, Alain Timár, director al Teatrului des Halles din Avignon și dramaturgul Matei Vișniec – Universitatea „Ștefan cel Mare” – FLSC. Lectoratul Francez

Ora 11:00-12:00 – Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de Teatru DreamBoutique – TMMVS – Bibliotecă, Intrare liberă

Ora 12:00 – Arta și metodologia traducerii. Workshop. Bruno Mazzoni și Matei Vișniec

Lectoratul Italian, Bruno Mazzoni, traducător și Matei Vișniec, dramaturg – Universitatea „Ștefan cel Mare” – FLSC. Lectoratul Italian

Ora 15:00 – Fluturii sunt liberi, de Leonard Gershe, regia Vlad Ianuș, GONG – Trupă de teatru pentru tineret – Auditorium „Joseph Schmidt” – Universitatea „Ștefan Cel Mare”, Intrare liberă

Ora 16:00 – Dacă inimile toate …, concert Silvan Stâncel Trio, pe texte de Matei Vișniec – Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, Intrare liberă

Ora 18:00 –Hamlet, de William Shakespeare, regia Alexandru Grecu, Teatrul Național Satiricus „I.L.Caragiale” Chișinău, Republica Moldova – Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava

Ora 20:00 –Întoarcerea acasă, de Matei Vișniec, regia Botond Nagy, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava – TMMVS – Sala de spectacole

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Ora 11:00-19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00-19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 11:00-19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

TMMVS – Rond – Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu, Asociația Un concept Luna Cluj Napoca

Ora 11:00-15:00 – Revoluție. Instalație audio – vizuală, Mihai Nistor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor Suceava

Miercuri, 24 mai

Ora 11:00 – Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu – model de dezvoltare durabilă. Conferință cu Constantin Chiriac, președinte al Festivalului Internațional de Teatru Sibiu – TMMVS – Sala de spectacole, Intrare liberă

Ora 12:30- 15:00 – Artiști în rezidență la Ferma de Artă. Eveniment expozițional. Ferma de artă

Ora 16:30 – Teatrul Românesc în secolul 21, de Irina Wolf. Lansare de carte Irina Wolf, jurnalist și critic de teatru – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 18:00 – Doctor de femei, de Georges Feydeau, regia Alexandru Grecu, Teatrul Național Satiricus „I.L.Caragiale” Chișinaă, Republica Moldova – Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava

Ora 20:00 – MAMĂ, de Marta Barceló, regia Maria Cămărășan, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – TMMVS – Sala de spectacole

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Ora 11:00-19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00-19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 11:00-19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

TMMVS – Rond – Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu, Asociația Un concept Luna Cluj Napoca

Ora 11:00-15:00 – Revoluție. Instalație audio – vizuală, Mihai Nistor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor Suceava

Joi, 25 mai

Ora 10:00 – Război și teatru. Pot artiștii menține pacea? Conferință cu Oltița Cîntec, critic de teatru

Sub vremuri. Teatru și conflict. Sign of the Times. Theater and Conflict, de Oltița Cîntec. Lansare de carte – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 11:30 – Metanie ție, Părinte! Constantin Chiriac, director al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în recital extraordinar de poezie religioasă, Biserica Nașterea Maicii Domnului, Intrare liberă

Ora 14:00-15:00 – Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de teatru DreamBoutique București – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 17:00 – Promenada de primăvară cu Fanfara Bucovina Art. Concert în aer liber, Parcul Central, Intrare liberă

Ora 17:30 – Memoria locurilor, memoria cuvintelor. Spectacol lectură cu Matei Vișniec și Alain Timár – Templul Mare Evreiesc – Rădăuți, Intrare liberă

Ora 18:00 – Breaking our souls, un concept de Radu Ghilaș, Teatrul Național Dramatic M. Shchepkin din Sumy – Auditorium „Joseph Schmidt” – Universitatea „Ștefan Cel Mare”, Intrare liberă

Ora 19:00 – Verde tăiat, de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr, Asociația Pro Teatru Zalău -Casa de Cultură Rădăuți

Ora 20:00 – Movie Music Jazz Project. Concert piano jazz – Dino Massa (Italia) – TMMVS – Sala de spectacole

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Ora 11:00-19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00-19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 11:00-19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier, Intrare liberă

TMMVS – Rond – Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu, Asociația Un concept Luna Cluj Napoca

Ora 11:00-15:00 – Revoluție. Instalație audio – vizuală, Mihai Nistor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor Suceava

Vineri, 26 mai

Ora 9:00 – Lira de Aur – Concursul Național de Interpretare Instrumentală. Eveniment de deschidere

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

Suceava – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 11:00 – Amintiri despre Carmen, poeta care alungă norii…, volum coordonat de Elena Brândușa Steiciuc și Matei Vișniec. Lansare de carte – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 11:30 – Cuvinte întrupate. Imagine și formă în universul teatral al lui Matei Vișniec. Lansare album de fotografii, Asociația Un concept Luna Suceava, TMMVS – Bibliotecă, Intrare liberă

Ora 13:00-14:00 – Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de teatru DreamBoutique București – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 17:00 – Suceava de poveste, prezentarea albumului de fotografii, artist fotograf Dimitrie Balint – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 18:00 – URIAȘUL EGOIST, după Oscar Wilde, regia Radu Nica, Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 20:00 – Verde tăiat, de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr, Asociația Pro Teatru Zalău – Auditorium Joseph Schmidt – Universitatea „Ștefan Cel Mare”

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Ora 11:00-19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00-19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 11:00-19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

TMMVS – Rond – Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu, Asociația Un concept Luna Cluj Napoca

Ora 11:00-15:00 – Revoluție. Instalație audio – vizuală, Mihai Nistor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor Suceava

Sâmbătă, 27 mai

Ora 11:00 – Avioane de hârtie, de Elise Wilk, un concept The Knockers – Trupa de Teatru a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava – Auditorium Joseph Schmidt – Universitatea „Ștefan Cel Mare” Suceava, Intrare liberă

Ora 14:00-15:00 – Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de teatru DreamBoutique București – TMMVS – Spațiul expozițional, Intrare liberă

Ora 16:00 – QLANGEREALĂ, de George Cocoș, regia Cosmin Panaite, Teatrul Studențesc Fabulinus Suceava – Auditorium Joseph Schmidt – Universitatea „Ștefan Cel Mare” Suceava, Intrare liberă

Ora 18:00 – CAPCANA, după „Fuga” de Mihail Bulgakov, regia Petru Hadârcă, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău, Republica Moldova – Casa de Cultură a Sindicatelor

Ora 20:00 – gen.OM, de Ana Cucu Popescu, regia Delia Gavlițchi, Magic Puppet Cluj Napoca – TMMVS – Sala de spectacole

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Ora 11:00-19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00-19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 11:00-19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

TMMVS – Rond – Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu, Asociația Un concept Luna Cluj Napoca

Ora 11:00-15:00 – Revoluție. Instalație audio – vizuală, Mihai Nistor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor Suceava

Duminică, 28 mai

Ora 12:00 – Soacra cu trei nurori, de Ion Creangă, regia Mihai Donțu, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani – Parcul de agrement Tătărași, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani, Intrare liberă

Ora 16:00 – Istoria românilor pe scurt, un concept de Lucian Țion, Magic Puppet Cluj Napoca – Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, Intrare liberă

Ora 19:00 – La Academie, de Alexandra Felseghi, regia Andrei Măjeri, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani – TMMVS – Sala de spectacole

Ora 21:00 – Șolomanța – Spectacol cu foc. Ordinul Solomonarilor, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Rond, Intrare liberă

Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă)

Ora 11:00-19:00 – Cuvinte rătăcite. Vernisaj. Expoziție cu desene pe foi de carte, Luana Popa, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Bibliotecă

Ora 11:00-19:00 – GESTICULAR. Expoziție de grafică, Sebastian Rațiu – TMMVS – Spațiul expozițional

Ora 11:00-19:00 – George Banu – Omul Poveste. Expoziție de fotografie, Luana Popa și Dumitru Dinel Teodorescu, Asociația Un concept Luna Suceava – TMMVS – Foaier

TMMVS – Rond – Desert cultural. Expoziție outdoor cu desene realizate de George Roșu, Asociația Un concept Luna Cluj Napoca, Intrare liberă

Ora 11:00-15:00 – Revoluție. Instalație audio – vizuală, Mihai Nistor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” – Casa Pompelor Suceava