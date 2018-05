Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a anunțat programul complet Zilelor Teatrului Matei Vișniec, ediția a II-a, organizată în perioada 12 – 20 mai și dedicată Centenarului Marii Uniri. Ediția din acest an a festivalului celebrează unirea prin teatru, la Suceava fiind prezente, pe parcursul a 9 zile, instituții teatrale de notorietate din toate regiunile istorice ale României, precum și Republica Moldova.

Invitatul special al Zilelor Teatrului Matei Vișniec este, ca în fiecare an, dramaturgul Matei Vișniec. Actorii teatrului sucevean vor deschide oficial festivalul cu premiera spectacolului „Proștii sub clar de lună” de Teodor Mazilu, regia Anca Bradu.

Organizatorii Zilelor Teatrului Matei Vișniec 2018 sunt Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava, Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava.

Programul complet al Zilelor Teatrului Matei Vișniec, ediția 2018:

Suceava:

12 mai

– 19.00 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Deschiderea oficială a Zilelor Teatrului Matei Vișniec. PREMIERA – Proştii sub clar de lună, de Teodor Mazilu, regia Anca Bradu – TMMVS

– 21.00 – Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava – Performance stradal – Origini – Teatrul “Aureliu Manea”Turda

13 mai

– 13.00 – Iulius Mall Suceava – Mimesis, spectacol non-verbal, regia Daniel Iordan – TMMVS

– 16.00 – Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava – Mimesis, regia Daniel Iordan – TMMVS

– 17.30 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Ultima haltă în Paradis, de Valentin Nicolau, regia Andrei Mihalache – Teatrul “Aureliu Manea” Turda

– 19.30 – Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava – Tu eşti Dumnezeul meu, o comedie neobișnuită despre bărbati, femei și câini, după A.R. Gurney, regia Ludmila Skripka – Teatrul “Mihai Eminescu” Botoşani

14 mai

– 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 13.00 – Teatru mobil în autobuz: În doi de Matei Vişniec, Regia: Alex Nagy

– 15.30 – Uzina de apă – În doi de Matei Vişniec, Regia: Alex Nagy

– 17 .00 – Uzina de apă – În doi de Matei Vişniec, Regia: Alex Nagy

– 17.30 – Muzeul Bucovinei – Oleanna, de David Mamet, regia Vlad Cristache- Teatrul “Jean Bart” Tulcea

– 19.30 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – 3 Surori, de A. P. Cehov, regia Catinca Drăgănescu – Un proiect Punctart şi TMMVS

15 mai

– 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 13.00 – Teatru mobil in automobil: În doi de Matei Vişniec, Regia: Alex Nagy

– 11.00 și 13.00 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Omul de zăpadă care voia să întalnească soarele, de Matei Vişniec, regia Aurelian Bălăiță – Teatrul “Luceafărul” Chişinău, Republica Moldova

– 17.30 – Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava – Dragă Elena Sergheevna, după Ludmila Razumovskaia, regia Mădălin Hîncu – Teatrul “Bacovia”, Bacău

– 19.30 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Visul unei nopți de vară, de W. Shakespeare, regia Eugen Gyemant – Teatrul “Fani Tardini” Galați

16 mai

– 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 13.00 – Teatru mobil în automobil. În doi de Matei Vişniec, Regia: Alex Nagy

– 16.00 – Uzina de apă – Caii la fereastră, de Matei Vişniec, regia Ester Mitrofan – UNATC “I. L. Caragiale” Bucuresti

– 17.45 – Uzina de apă – Caii la fereastră, de Matei Vişniec, regia Ester Mitrofan – UNATC “I. L. Caragiale” Bucuresti

– 18.30 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – În ochii tăi fermecători, de Gib Mihăescu, regia Alexandru Vasilachi – Teatrul Național “Mihai Eminescu” Chişinău, Republica Moldova

17 mai

– 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 13.00 – Teatru mobil în automobil: În doi de Matei Vişniec, Regia: Alex Nagy

– 13.00 – Cetatea de Scaun a Sucevei – Unirea prin teatru – Matei Vişniec şi Petru Hadârcă. Eveniment desfașurat sub egida Centenarului Marii Uniri.

-16.00 – Spatiul Expozitional TMMVS

– Cuvinte întrupate – instalație inspirată de textele lui Matei Vișniec. Vernisaj. Autor Luana Popa.

– Parisul lui Matei – expoziție de fotografie. Autor Relu Tabara.

– 17.00 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Festivitatea de premiere a Concursului Național de Dramaturgie Matei Vișniec, ediția a V-a.

-NINA, sau despre fragilitatea pescărușilor împăiați, de Matei Vișniec, regia Alexandru Maftei – Teatrul de Comedie Bucureşti

– 20.00 – Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava – Dumnezeu se îmbracă de la second hand, de Iulian Margu, regia Ion Caramitru – Teatrul Național București

18 mai

– 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 13.00 – Teatru mobil în autobuz. În doi de Matei Vişniec, Regia: Alex Nagy

– 15.00 – Planetariul din Suceava – Cosmic, texte Alecart, regia Cosmin Panaite – Teatrul Studențesc Fabulinus

– 17.00 – Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava – Maestrul si Margarita, de Mihail Bulgakov, regia Alexandru Grecu – Teatrul Național Satiricus I. L. Caragiale Chişinău, Republica Moldova

– 19.30 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – ActOrchestra, un spectacol 9G la TNB, regia Horia Suru – Teatrul Național București

19 mai

-10.00 și 12.00 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Crina şi păpuşile vorbitoare, spectacol pentru întreaga familie, cu Crina Zvobodă, București

– 17.00 –USV- sala Auditorium Joseph Schmidt Suceava – Kebab, de Gianina Cărbunariu, regia Daniel Iordan – TMMVS

– 20.00 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Visătorul, după Ian McEwan, regia Ada Milea – Teatrul Tineretului Piatra Neamț

20 mai:

-16.00- USV- sala Auditorium Joseph Schmidt Suceava- Pisica verde, de Elise Wilk, regia Cosmin Panaite- Teatrul Studențesc Fabulinus

-18.00 – Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava – Căldură în noiembrie, de Yana Dobreva, regia Petru Vutcărău – Teatrul Național “Eugene Ionesco” Chişinău, Republica Moldova

-20.30 – TMMVS- O caut cu lumânarea. Spectacol de improvizație Răzvan Bănuț – Performance stradal TMMVS

Rădăuți:

14 mai: ora 19.00 – Casa de Cultură din Rădăuți – Dragă Elena Sergheevna, după Ludmila Razumovskaia, regia Mădălin Hîncu – Teatrul “Bacovia”, Bacău

15 mai: ora 19.00 – Casa de Cultură din Rădăuți – Caii la fereastră, de Matei Vişniec, regia Ester Mitrofan – UNATC “I. L. Caragiale” București

16 mai:

ora 11.00 – Casa de Cultură din Rădăuți – O întâlnire cu Matei Vișniec și cărțile sale. Spectacol: Omul de zăpadă care voia să întalnească soarele, de Matei Vişniec, regia Aurelian Bălăiță – Teatrul “Luceafărul” Chişinău, Republica Moldova

20 mai:

ora 13.30 – Așezământul Sf. Leontie – Crina şi păpuşile vorbitoare, spectacol pentru copii, cu Crina Zvobodă, București

ora 16.00 – Casa de Cultură din Rădăuți – Crina şi păpuşile vorbitoare, spectacol pentru copii, cu Crina Zvobodă, București