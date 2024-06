Cu ajutorul unei inimoase echipe de voluntari povestași, „c@rte în sate le oferǎ voce copiilor din sate uitate și le duce cărți și ateliere de dezvoltare personalǎ prin lectură, a spus Silvia Vrînceanu Nichita, fondatoarea proiectului, la Gala Societății Civile

Programul cultural și de literație c@rte în sate al Asociației “Eu, tu și ei” Focșani a obținut Premiul I la Gala Societății Civile, fiind nominalizat la categoria B, secțiunea Proiecte Realizate cu implicarea Voluntarilor.

Programul „c@rte în sate” aduce împreună voluntari, profesioniști din domeniul Educației și lideri din comunități pentru a oferi oportunități de învățare și dezvoltare personală copiilor din comunități vulnerabile, reducând astfel rata analfabetismului funcțional și marginalizarea prin activități creative și acces la carte și literatură.

Mai mult, prin intermediul voluntarilor proiectul le oferǎ copiilor din sate speranțǎ și încredere, după cum a subliniat Silvia Vrînceanu Nichita, pe scena Galei Societății Civile, la înmânarea Premiului I.

„Suntem onorați pentru această recunoaștere la nivel național a proiectului nostru. Ne sunt astfel valorizate eforturile din ultimii 7 ani de a duce carte, speranță, încredere și ateliere de povești copiilor nevăzuți din sate uitate, vulnerabile la sărăcie și marginalizare.

Ajungem la mințile, sufletele și inimile copiilor cu ajutorul voluntarilor, așa că lor le dedicăm acest premiu, respectiv tuturor voluntarilor mari și mici, peste 300 de oameni buni, cu care am pornit în sate, cu o valiză plină cu cǎrți, începând cu 2018.

Dedicăm acest premiu și copiilor uitați pentru care vrem să punem la drum #ȘcoalaPeRoți – centru educațional mobil pentru copiii din sate, pentru care strângem fonduri în această perioadă!”, a explicat Silvia Nichita pe scena Galei Societății Civile joi,la București.

Gala Societății Civile este cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului asociativ din România.

Gala Societății Civile (GSC) este un proiect The Institute, inițiat în anul 2002, al cărui scop este acela de a promova activitatea sectorului non-profit, neguvernamental din România

Gala a înregistrat anul acesta 228 înscrieri în competiție, dintre care 192 de proiecte, 24 de programe și 12 campanii sociale de comunicare implementate în 2023.

Proiectele înscrise la cea de-a 22-a ediție a Galei Societății Civile au fost evaluate de peste 72 de specialiști în implementarea și evaluarea proiectelor, cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile și ai sectorului non-profit și reprezentanți ai sectorului privat.

Despre c@rte în sate

Scopul programului educațional c@rte în sate este este de a schimba ceva din viitorul copiilor, într-o țară în care 42% dintre elevii de 15 ani sunt considerați analfabeți funcționali.

Silvia Vrînceanu Nichita, fostă jurnalistă, și-a propus să aducă această schimbare în comunitatea din care face parte, din iubire pentru copii, cărți și Vrancea rurală, unde își are și ea rădăcinile. Ea însăși a copilărit într-unul din satele vrâncene și își aduce aminte cu drag de vremurile în care avea resurse limitate, dar viața la sat și cărțile îi ofereau atât de multă bucurie. Și unii dintre povestașii ei s-au născut în Vrancea rurală, ceea ce le inspiră mai multă motivație să se implice în proiect.

Proiectul s-a născut din nevoia de a combate diverse probleme ale copiilor din satele vrâncene, prioritare fiind lipsa unor competențe de bază în domeniul cititului, scrisului și socotitului, respectiv accesul limitat la carte și evenimente culturale si educaționale. „Am pornit la drum în vara anului 2018 cu o valiză plină de cărți din bibliotecile personale. Am citit povești, am oferit mii și mii de cărți, am deschis zeci de biblioteci si am primit îmbrățișări de la mii de copii. Și am învățat de la fiecare. În timp, ne-am dat seama că este nevoie de mai mult, că trebuie să punem umărul la crearea unui ecosistem în jurul copilului.”, a adăugat Silvia în discursul ei de pe scena Galei Societății Civile 2024.

Proiectul c@rte în sate este şansa copiilor din satele uitate de a se dezvolta, de a interacţiona cu tineri educaţi şi creativi din oraşe şi sate care le devin modele şi de a avea curajul să-și asume propria poveste de viaţă, una cu perspective mai bune pentru viitor.

Șansa acestui proiect de a deveni un model de inspirație pentru comunități este aproape de a fi realizată prin #ȘcoalaPeRoți – centru educațional mobil pentru copiii din sate uitate, conceput ca un serviciu educațional 3 în 1 (bibliotecă mobilă, ludotecă și centru de activități): oferă acces la resurse educaționale și oportunități de învățare în vatra satelor, pe durata verii și la sfârșit de săptămână, care să conducă la scăderea nivelului analfabetismului funcțional.

Comunitatea c@rte în sate are nevoie de un microbuz capabil să călătorească în condiții de siguranță, în special în zonele mai greu accesibile, Vrancea fiind un județ predominant rural, cu sate împrăștiate și o rețea fragmentată de drumuri.

Detalii despre proiect pe https://swimathonbucuresti.ro/echipa/silvia-nichita și pe pagina Carte in sate.