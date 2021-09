În septembrie 2017, se lansa la Gura Humorului prima ediţie a proiectului Rugby pentru toţi, implementat de Fundaţia Te Aud România şi finanţat de DHL Express Romania şi Banca Comercială Româna.

Orientat către educaţia non-formală a tinerilor cu potenţial rugbystic, proiectul s-a dezvoltat de la an la an şi a ajuns în momentul de faţă la cea de a cincea ediţie. Îmbrăcat sub forma unui mecanism anual, proiectul susţine un număr aproximativ de patruzeci de tineri din mediul preponderent rural să îşi dezvolte abilităţile la cel mai înalt nivel, atât pe terenul de rugby cât şi în afara lui. Printre beneficiile tinerilor din program enumerăm finanţarea serviciilor de cazare şi masă în cadrul Colegiului Alexandru cel Bun din Gura Humorului, participarea la un program dedicat de dezvoltare personală precum şi alte aspecte cum ar fi: educaţie financiară, consiliere individuală şi de grup, incluziune socială, dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă precum şi mentorat din partea unor persoane de success la nivel naţional.

‘Sportul este una din cele mai la îndemână şi puternice unelte de educaţie non formală, poate sub-utilizată la momentul de faţă. Continuitatea acestui proiect se datorează în primul rând susţinerii financiare din partea sponsorilor şi succesului de care acest program s-a bucurat, iar succesul se datorează eforturilor comune ale tuturor celor implicaţi în proiect: de la parteneri instituţionali cum ar fi Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului şi Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului, la echipa de implementare. Totodată, comunitatea de mentori este o componentă importantă a acestui program – avem peste 40 de persoane de succes la nivel naţional care pun umărul în mod constant la dezvoltarea acestor tineri. Le mulţumesc tuturor celor care au crezut încă de la bun început în acest proiect, cât şi tuturor celor care aleg în continuare să ne susţină. Am traversat şi noi, ca toată lumea, momente grele în ultima perioadă însă consider că atât tinerii cât şi rugbyul românesc deopotrivă au nevoie de noi în continuare.’ declară Gabriela Popescu, preşedintele Fundaţiei Te Aud România.Principalii promotori ai proiectului înca de la începuturi sunt cei doi sponsori principali: Banca Comercială Româna şi DHL Express România, aceştia având reprezentanţi – parte din comunitatea de mentori.

‚Sportul are rolul esențial de a ajuta la formarea unor caractere puternice, iar o societate mai bună are nevoie de cât mai mulți oameni cu o cultură sportivă înrădăcinată prin valori și comportamente. Un loc special între preferințele mele îl are rugby-ul, unul dintre sporturile care are puterea să te cucerească pe loc și care formează modele de urmat, atât pe teren, cât și în afara lui. De patru ani sunt unul dintre mentorii „Rugby pentru toți”, iar tinerii pe care i- am întâlnit de-a lungul timpului în cadrul programului mi-au arătat că spiritul de echipă, prioritizarea, curajul și perseverența sunt o constantă pentru ei indiferent de greutățile pe care le întâmpină. Rugby-ul este despre reziliență, despre adaptabilitate, despre cei care nu se lasă absorbiți de succes și nici nu sunt doborâți de înfrângeri. Tinerii cu care am interacționat în cadrul „Rugby pentru toți” mi-au arătat ce înseamnă să ai puterea să transformi o provocare într-o oportunitate și să îți dezvolți abilitățile cu tenacitate. Pentru mine, ei reprezintă puterea propriului exemplu și sper că tot mai mulți copii să îmbrățișeze această formă de educație. Mi- aș dori să văd cât mai mulți părinți care își îndrumă copiii către sport. Credeți-mă, dragi părinți, vă veți mulțumi că i-ați dat posibilitatea copilului să încerce lucruri noi și să devină perseverent! Și mi-ar plăcea să văd cât mai mulți copii care se bucură de acel sentiment de împlinire care îi motivează să transforme lumea în mai bine. „Rugby pentru toți”, mulțumesc pentru ce faceți pentru tinerii talentați din mediile sociale defavorizate, care au un potențial uriaș. Și mulțumesc că prin intermediul copiilor pe care îi mentorez îmi dați și mie șansa să contribui la demersul de a arăta că educația și sportul sunt cele mai bune investiții pentru societate.’ transmite Sergiu Manea, preşedinte executiv Banca Comercială Română.

“Programul Rugby pentru toţi este unul foarte special pentru noi şi este parte a iniţiativelor globale DHL Go Teach şi Go Help. Ne bucurăm să îi putem sprijini pe aceşti copii minunaţi, pentru al cincilea an consecutiv, pentru ca ei să işi îndeplinească visele, să devină jucători de rugby profesionişti şi, în acelaşi timp, să poată absolvi şcoala. Suntem mândri să vedem realizările generaţiilor care au parcurs acest program, atât pe terenul de rugby cât şi prin notele obţinute la şcoală. DHL este un mare susţinător al rugby-ului în România şi la nivel global şi vom continua să oferim sprijinul nostru copiilor.” ne spune Agnieszka Blas, director general al DHL Express România.

În vara lui 2021, 16 tineri din program şi-au terminat studiile şi au facut următorul pas, s-au îndreptat către următorul pas firesc al vieţii lor determinaţi, curajoşi şi cu iniţiativă. Iar alţi tineri urmează să fie primiţi în cadrul proiectului de la Gura Humorului. O dată cu lansarea ediţiei cu numarul V, Fundaţia Te Aud România a lansat şi un website dedicat proiectului www.rugbypentrutoti.ro. Deşi gândit ca un program sportiv, Rugby pentru toţi foloseşte sportul drept metoda principală pentru dezvoltarea continuă a acestor tineri.

Eforturile echipei de la Gura Humorului nu se opresc aici. Începând cu 2018, s-a înfiinţat la Gura Humorului echipa de rugby de seniori a oraşului – Rugby Club Gura Humorului cu scopul principal de a servi drept pârghie de lansare pentru tinerii rugbyşti.

‘Mă bucur că avem continuitate cu acest program şi sper să avem un număr cât mai mare de copii care să îşi dorească să participe la acest program. Din punctul meu de vedere, Rugby pentru toţi este un program de succes atât din punct de vedere educaţional cât şi sportiv. Încercăm de la an la an să îl îmbunătăţim şi să îl personalizăm în funcţie de nevoile sociale şi economice ale participanţilor. Încercăm să le oferim acestora continuitate şi sprijin în cariera rugbystică prin echipa de seniori – până acum am legitimat peste 20 de juniori la echipa mare. Sperăm să avem cât mai mulţi susţinători şi să reuşim să ducem la îndeplinire toate obiectivele propuse.’ Declară Andrei Varvaroi, coordonatorul programului de dezvoltare sportivă din partea CSŞ Gura Humorului şi antrenorul echipei de seniori.