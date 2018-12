Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înființat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanțate proiecte care tintesc reducerea sărăciei, incluziunea socială și dezvoltarea locală. În cei 20 de ani de activitate, FRDS a finanțat peste 1.530 de proiecte de dezvoltare socială, în valoare totală de cca. 130 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuția Guvernului României și cea a beneficiarilor direcți. Începând cu anul 2013, FRDS a devenit Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, iar din anul 2017 este Operator de Program pentru Programul ”Dezvoltare locală, reducerea săraciei și cresterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 sunt fonduri nerambursabile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru reducerea disparităților economice și sociale și pentru consolidarea cooperării celor trei state donatoare cu 15 țări beneficiare din Uniunea Europeană. Fundamentul Granturilor SEEși Norvegiene este Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), prin care Norvegia, Islanda și Liechtenstein cooperează îndeaproape cu UE pentru a construi o Europă mai puternică și mai incluzivă. În temeiul acestui acord, Norvegia și partenerii săi din SEE / AELS fac parte din piața internă europeană. Norvegia contribuie la aceasta prin Granturile SEE și Norvegiene. 2,8 miliarde de euro vor fi disponibile în cadrul schemei de granturi pentru perioada 2014-2021 și vor fi distribuite către cele 15 țări beneficiare. Norvegia oferă aproximativ 98% din această finanțare, restul fiind acordat de Islanda și Liechtenstein. Prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, România beneficiază de la 502,5 milioane de euro pentru perioada de programare 2014 – 2021, pentru a finanța proiecte în domenii precum incluziunea socială, sănătatea publică, dezvoltarea afacerilor, consolidarea sectorului ONG, cercetarea și educația, energia regenerabilă, mediul, patrimoniul și schimburi culturale, justiție etc. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE și Norvegiene, vizitați www.eeagrants.org<http://www.eeagrants.org>, www.fonduri-ue.ro<http://www.fonduri-ue.ro> si www.eeagrants.ro<http://www.eeagrants.ro>.