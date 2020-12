Junior Achievement România, cu sprijinul Citi România și Citi Foundation, continuă implementarea în licee a celui mai amplu program de antreprenoriat pentru elevi, prin platforma e-learning JA Inspire™

De la clasă la online

Sistemele educaționale din întreaga lume trec printr-un proces amplu de transformare digitală și de adaptare a modului de organizare a predării și desfășurare a activităților educaționale. Junior Achievement România, cu sprijinul Citi România și Citi Foundation, a răspuns acestor provocări și continuă, în anul școlar 2020-2021, implementarea programului educațional de antreprenoriat „Antreprenor JUNIOR”, adaptat formatului online sau hibrid, păstrând componentele practice de tip learning by doing și project based. Investiția Citi Foundation în acest program face parte din inițiativa sa globală Pathways to Progress, menită să sprijine pregătirea pentru carieră și oportunitățile economice pentru tineri din întreaga lume. Cu o nouă investiție totală de 100 milioane de dolari, Pathways to Progress își propune să sprijine peste 1 milion de tineri prin dezvoltare de aptitudini și educație antreprenorială.

Programul JA de antreprenoriat

„Antreprenor JUNIOR” este conceput astfel încât să îi motiveze, să îi inspire și să îi pregătească atât pe tineri, cât și pe profesorii coordonatori să folosească o abordare antreprenorială în rezolvarea problemelor cu care se pot confrunta în comunitate sau în carieră.

În cadrul programului de antreprenoriat, cu ajutorul profesorilor coordonatori și al consultanților voluntari din mediul de afaceri, 7200 de tineri din România vor avea oportunitatea să înțeleagă mai bine conceptul de afacere, cum funcționează domeniul financiar, care sunt diferitele ocupații din România în funcție de industrie, cum poți administra un start-up și cum te poți integra mai bine într-o economie de piață la baza căreia se află principii de etică și de sustenabilitate.

Elevii din programul Antreprenor JUNIOR (program recunoscut de Comisia Europeană drept model de bună practică în educația antreprenorială) își dezvoltă competențele antreprenoriale prin activități de tip learning by doing, care presupun o experiență antreprenorială reală în dezvoltarea unui business pilot. Activitățile se desfășoară sub coordonarea unui profesor și beneficiază de consultanță din partea unui voluntar JA, antreprenor sau specialist cu experiență în domeniul afacerilor.

Elevii care participă la acest program pot susține gratuit examenul pentru obținerea Certificatului European de Competențe Antreprenoriale (European Skills Pass – ESP), dobândind astfel recunoașterea competențelor lor antreprenoriale la nivel european.

Resurse interactive pentru predarea sincronă și asincronă

Materialele programului, disponibile în format tipărit și prin platforma e-learning JA Inspire™, sunt adaptate atât pentru predarea sincronă, care presupune prezența concomitentă a elevilor și profesorilor, cât și pentru predarea asincronă, în care resursele digitale interactive și exercițiile cu feedback pot fi accesate și utilizate de elevi în mod autonom.

Sesiuni online interactive pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale

O componentă importantă a programului JA de educație antreprenorială o reprezintă interacțiunea elevilor cu voluntarii din mediul de afaceri. În anul curent, 15 consultanți voluntari din partea Citi România sunt implicați în program.

JA România a lansat seria webinarelor pentru educație antreprenorială încă din toamna acestui an școlar, iar informațiile prezentate au fost centrate pe teme generale de antreprenoriat, care să-i ajute pe elevi să dezvolte un concept de business și să îl testeze ulterior pe piață prin lansarea și conducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up.

Prin participarea în calitate de voluntar JA la clasă, profesioniștii din diferite domenii explică, pe înțelesul elevilor, concepte și termeni din economia de piață, oferind exemple inspirate din propria experiență profesională. Prin exemplele concrete, profesionale şi personale, pe care le oferă, consultanții voluntari implicați în sesiunile online tematice sau în sesiunile de mentorat dedicate echipelor înscrise în etapa a II-a programului, incubatorul JA BizzFactory, devin un model pozitiv pentru elevi și aduc valoare adăugată activităților educaționale.

„Asigurarea continuității accesului la educație pentru copii și adolescenți este una dintre temele principale pe care avem responsabilitatea să le prioritizăm la nivelul societății în contextul pandemiei. Gândirea antreprenorială, inovația și cunoștințele financiare devin cu atât mai importante în perioade de criză sau de transformare sistemică. De succesul nostru colectiv în dezvoltarea acestor abilități depinde, într-o mare măsură, progresul și viitorul țării, iar comunitatea de afaceri poate avea un rol important aici. Parteneriatul de lungă durată între Citi Foundation și Junior Achivement continuă să sprijine acest demers educațional, cu beneficii importante în pregătirea pentru o viață independentă a noilor generații”, a spus Alexandra Oniceanu-Becuț, Director Comunicare Citibank România.

Pentru informații complete despre programele Junior Achievement România puteți accesa:

https://www.jaromania.org