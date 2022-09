Programul Made in Romania al Bursei de Valori Bucuresti si-a desemnat in cadrul Galei de premiere de pe 22 septembrie cele 15 companii finaliste.

Trei dintre cele 15 finaliste au fost alese prin votul publicului, iar membrii Juriului Made in Romania au desemnat celelalte 12 companii romanesti care s-au calificat in cadrul Programului.

Made in Romania, prin platforma sa dedicata, https://investingromania.com, este proiectul Bursei de Valori Bucuresti care isi propune sa identifice viitoarele motoare ale economiei romanesti. Made in Romania, programul Bursei de Valori Bucuresti si-a anuntat si premiat joi, 22 septembrie, companiile finaliste ale editiei din acest an, viitoarele motoare de crestere ale economiei romanesti. Dintre cele 15 companii finaliste, 6 provin din sectorul IT&C, 2 din sectorul Comertului, 2 din Industria Prelucratoarea si cate o companie apartine zonelor Tehnologie in agricultura, Industria farmaceutica, Industria alimentara, FMCG si Educatie.

Cele 15 companii finaliste, enumerate in ordine alfabetica sunt:

1 5 to go – vot public Brand 100% romanesc, care activeaza sub sloganul Smile, there’s coffee! 2 Agricloud Compania monitorizeaza culturile agricole, podgoriile, livezile si fermele de animale, folosind tehnologia IoT. 3 Agroland Business System – vot public Grup antreprenorial romanesc, care opereaza una dintre cele mai extinse retele de magazine agricole din Romania. 4 Antibiotice Iasi Unul dintre cei mai importanti producatori romani de medicamente generice. 5 Code of Talent Platforma romaneasca de microlearning pentru corporatii si institutii de invatamant. 6 Curtea Veche Publishing Companie cu capital privat, in intregime romanesc si una dintre cele mai mari edituri din Romania. 7 Cyscale Systems Cyscale Systems ofera suport companiilor prin protejarea aplicatiilor si a datelor in cloud. 8 Deltamed Unul dintre producatorii principali de vehicule pentru interventii speciale din Europa de Est, cu peste 20 de ani experienta. 9 Digisign Printre furnizorii principali care ofera servicii de infrastructura a cheii publice (PKI) si de securitate a tehnologiei informatilor. 10 dotLumen– vot public dotLumen reprezinta o solutie scalabila pentru mobilitatea persoanelor nevazatoare. 11 FintechOS Start-up care dezvolta solutii digitale pentru industria financiara, care raspund nevoilor in schimbare ale consumatorilor. 12 IRUM Fondata in 1953, IRUM este specializata in construirea de masini si utilaje si devotata fabricarii produselor romanesti 13 Merlin’s Beverages Compania este cunoscuta prin brandurile: Vitamin Aqua (lider de piata in categorie), LEMONADE, Pop Cola si VITANIMIX. 14 Transavia Afacere de familie si singurul producator romanesc care produce, creste, proceseaza si distribuie toti puii. 15 Zebrapay Compania este specializata in furnizarea de solutii de plata prin cea mai mare retea de terminale de tip self-service din Romania.

„Suntem la a cincea editie a programului Made in Romania si vedem, inca o data, companii din industrii care se dezvolta puternic in tara noastra si care se armonizeaza cu structura economiei noastre. Astfel, ponderea cea mai mare o au companiile din sectorul IT&C, performanta pe care am vazut-o si in editia precedenta, urmate de cele din zona de bunuri de larg consum si de cele din industria prelucratoare. Toate aceste companii ne inspira prin determinarea lor si prin capacitatea de a raspunde provocarilor cu optimism si de a le transforma in oportunitati de dezvoltare. Vedem companii cu o istorie care se intinde chiar si pe mai bine de 30 de ani, fiind un model de rezilienta si continua adaptare la nevoile consumatorilor, dar si companii care se afla pe piata de doar cativa ani si care deja se remarca in domeniul lor de activitate. Cu fiecare noua editie in care cunoastem semifinalistii si apoi finalistii proiectului Made in Romania descoperim povesti antreprenoriale romanesti de succes cu care ne mandrim. Ne bucuram ca putem oferi aceasta platforma prin care se pot promova si pot accesa strategii care sa le ajute in dezvoltarea lor.” a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„ Am ajuns la aceasta etapa importanta a proiectului Made in Romania, care consolideaza comunitatea de antreprenori formata in jurul programului atat din companii lider, cu traditie pe piata de capital, cat si companii aflate la inceput de drum, cu potential de a deveni reper in economia romaneasca. Aceasta editie a adus in prim-plan cele 15 povesti Made in Romania care s-au remarcat prin inovatia pe care o aduc in domeniul lor de activitate, prin dinamica afacerii si prin eforturile constante pe care le fac pentru a deveni motorul economiei romanesti. In lista companiilor finaliste vedem diversitate si planuri de expansiune ambitioase, care reflecta spiritul antreprenorial romanesc. Fiecare companie este unica si ne bucuram ca le putem oferi aceasta platforma prin care sa isi spuna povestea. Le spunem felicitari si le uram mult succes in continuare”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti

Rezultatele au fost obtinute in urma celor doua etape de selectie a companiilor finaliste, care au avut loc pe 31 iulie – data la care s-a incheiat perioada de vot al publicului, fiind alese primele 3 finaliste si pe 2 august – data la care a avut loc intalnirea juriului, in cadrul careia s-au desemnat 12 dintre cele 15 povesti antreprenoriale de succes. In etapa de vot al publicului s-au strans 10.132 de voturi valide, prin care votantii si-au aratat suportul pentru compania favorita. Dintre acestea, dotLumen a primit 1.251 de voturi din partea publicului, fiind urmata de Agroland Business System, cu 1.049 de voturi valide si 5 to go, cu 951 de voturi.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori Bucuresti in 2017, pentru a identifica si promova companiile de top din Romania. Dezvoltarea platformei www.investingromania.com pozitioneaza Bursa de Valori Bucuresti ca fiind principalul canal de finantare pentru antreprenorii romani. Totodata, platforma este dedicata investitorilor, consultantilor si, in special, companiilor cu perspective de crestere, care doresc sa atraga finantare de la investitori sau care se afla in procesul de pregatire a unui plasament privat pe Piata AeRO sau pe Piata Principala.

In cursul anului 2022, derularea proiectului este sprijinita de Microsoft “powered by Microsoft”, alaturi de partenerii: BRK Financial Group, SeedBlink, European Bank for Reconstruction and Development, UiPath, BRD Asset Management, TradeVille, Impetum Group, Banca Transilvania, BT Capital Partners, Dendrio, Mazars, Bondoc si Asociatii, Termene.ro, IFB Finwest, impreuna cu sustinatorii ANIS, DoingBusiness, Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), Romanian Business Leaders si partenerul media Digi24. La Gala Made in Romania s-au alaturat Purcari Wineries, in calitate de Networking Cocktail Partner, NOAH Watches si Merlins Beverages, in calitate de parteneri ai evenimentului.