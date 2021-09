Cele 15 companii finaliste în programul Made in Romania, ediția a IV-a, au fost anunțate și premiate ieri, 16 septembrie.

Patru dintre finalistele Made in Romania sunt din sectorul IT&C, iar restul activează în comerț, construcții, sănătate, servicii financiare, agricultură și industria prelucrătoare.

Pentru prima oară în cadrul programului a fost acordat și un premiu special Made in Romania.

Platforma Made in Romania – investingromania.com – continuă să ofere 24/7 posibilitatea conectării directe a antreprenorilor cu investitori și consultanți, precum și cu alți antreprenori.

Programul Made in Romania și-a desemnat cele 15 companii finaliste ale ediției din acest an, viitoarele motoare de creștere ale economiei locale și din regiune. Dintre cele 15 companii, cele mai multe sunt din sectorul IT&C, iar restul activează în comerț, construcții, sănătate, servicii financiare, agricultură și industria prelucrătoare. Pentru prima oară de la lansarea programului Made in Romania a fost acordat și un premiu special pentru susținerea antreprenoriatului românesc. Companiile finaliste au fost premiate în cadrul unei Gale care a avut loc în 16 septembrie.

„Pentru a patra oară deja, celebrăm antreprenoriatul românesc, inovația și dedicarea. Pentru că aceasta este esența programului Made in Romania, dezvoltat de Bursa de Valori București. Cea de-a patra ediție a programului aduce în prim plan atât afaceri mature, cât și companii inovatoare, cu potențial remarcabil de creștere. Vă invit să le cunoaștem poveștile de succes și să le urmărim evoluția. Sunt mai mult ca sigur că ne vor suprinde și, cu ajutorul întregii comunități ai pieței de capital, aceste echipe antreprenoriale vor continua să dezvolte afaceri extraordinare în România”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

Cele 15 companii finaliste și câștigătoarea premiului special sunt:

Companie Domeniu de activitate 1 Agricola Internațional Una dintre cele mai mari companii de produse alimentare din România. 2 Artesana International Producător de lactate artizanale. 3 Dacia Plant (votul publicului) Pionier al industriei de suplimente alimentare din România. 4 Druid Dezvoltator de asistenţi virtuali inteligenţi cu implementări în cloud, hybrid sau on-premise. 5 Elefant Online Retailer online, cunoscut pentru site-ului elefant.ro – „Mallul online al familiei tale”. 6 Elis Pavaje Liderul pieței de pavaje din România. 7 Fortech Unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din Transilvania. 8 Grande Gloria Production Producător de cosmetice, șervetele umede, dezinfectanți. 9 One United Properties Unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. 10 Plant an App Platformă low-code care permite oricui să dezvolte sisteme software. 11 Roca X Vehicul investițional local care identifică și susține idei și companii inovative fondate de antreprenori pasionați de rezolvarea unor nevoi reale și actuale. 12 SanoPass SanoPass este platforma care digitalizează și integrează serviciile medicale de prevenție prin reteaua de 850 de clinici. 13 Secom Secom este trendsetter și lider în soluții naturale de medicină integrativă. 14 SeedBlink Platformă de investiții în startup-urile tech. 15 Zitec Oferă consultanță și dezvoltare software, digital marketing, cloud computing, e-commerce, UX&UI, Cybersecurity, DevOps. 16 Radio Guerrilla Premiu special Made in Romania: Postul de radio al antreprenorilor.

„Conceptul Made in Romania a fost transformat și îmbunătățit constant din 2017 până acum, iar prin lansarea platformei Made in Romania dorim să transformăm programul într-un spațiu unde companiile să aibă acces la toate mecanismele necesare pentru dezvoltare. Rezultatele Made in Romania în termeni de finanțare – șase companii listate la bursă și obligațiuni în valoare totală de 77,7 milioane de euro – ne impulsionează să mergem mai departe și să dezvoltăm acest program dedicat conectării mediului de business cu piața de capital”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Cele 15 companii finaliste din acest an au fost stabilite atât prin votul publicului, cât și de un juriu format din 12 experți în diverse domenii ale economiei. Compania care a intrat direct în finala prin votul publicului este Dacia Plant, care a primit 1.111 voturi prin platforma www.investingromania.com dintr-un total de 9.012 voturi valide. Sesiunea de vot public s-a derulat în perioada 4-31 august. În urma întâlnirii juriului din 1 septembrie au fost selectate celelalte 14 companii finaliste, dintr-un total de 50 de companii semifinaliste. Premiul special al ediției din acest an a Made in Romania a fost acordat Radio Guerrilla, „Postul de radio al antreprenorilor”, pentru implicarea și susținerea antreprenorilor români.

Din 2017 până acum, aproape 1.000 de companii au intrat în contact cu piața de capital prin intermediul programului Made in Romania. Ca urmare a participării în program, șase companii s-au listat la bursă: Norofert (NRF), 2Performant Network (2P), Safetech Innovations (SAFE), IHUNT Technology Import-Export (HUNT), Agroserv Măriuța (MILK), Visual Fan (ALW), iar șapte au emis și listat la bursă obligațiuni pentru finanțarea planurilor de dezvoltare, în valoare totală de 77,7 milioane euro.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017, pentru a identifica și promova companiile de top din România. În cursul anului 2021, partenerii principali care sprijină derularea proiectului sunt: Microsoft, UiPath, ROCA Investments, Banca Transilvania, BT Capital Partners, BRD Groupe Societe Generale, BRD Asset Management, BRK Financial Group, Bondoc si Asociații, Dendrio, Mazars, SeedBlink, Horvath & Partners Management Consulting, TradeVille, alături de susținătorii ANIS, DoingBusiness, Romanian Business Leaders, Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), Termene.ro și partenerul media Digi24.