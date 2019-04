Aproape 300 de companii au fost înregistrate în a treia ediție a programului Made in Romania, cu 50% peste nivelul din 2018

Publicul poate trimite direct în finală compania favorită prin voturile exprimate pe bvbleague.ro/vot-public până în data de 21 aprilie

Programul Made in Romania: Liga BVB și-a desemnat cele 50 de companii semifinaliste, printr-un proces complex de selecție, dintr-un total de aproape 300 de companii antreprenoriale înscrise. Aflat la cea de-a treia ediție, programul a reconfirmat succesul în creștere în rândul comunității de afaceri din România, printr-o creștere de aproape 50% a numărului de companii înregistrate comparativ cu ediția precedentă.

Interesul în creștere pentru Made in Romania este datorat inclusiv sprijinului oferit de partenerii Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a membrilor Comitetului de Nominalizare, membrilor Juriului, precum și companiilor care au intrat în Liga BVB în primele două ediții ale Made in Romania.

Cele 50 de companii semifinaliste sunt:

5 to Go Green Spots Technology AdServio Grup Șapte Agroserv Măriuța – Lăptăria cu caimac Jidvei Altex Jolidon International AMC Romania Kober Annabella (Fabrica de Conserve Râureni) La Mama Arobs Transilvania Software Lacto Solomonescu Bio Eel Luna Solai Cel.ro Merlin’s Beverages (Vitamin Aqua) Christian Tour Moldovan – Carmangeria Sânnicoară Ciserom Noah Watches Clinicile Dr. Leahu Norofert Dacia Plant Oscar Downstream DocProcess Otter-Distribution Elba Electronics Pescado Elis Pavaje Regina Maria Elsaco Electronic Rodbun F64 Studio Salad Box Fabrica de Bere Bună Secom Catena Spartan Fildas Trading Ted’s Coffee Flanco Timesafe (Pago) Fortech Transylvania College French Revolution Typing DNA Fruteria.ro Vivre Deco

„Made in Romania a câștigat mult în vizibilitate în doar trei ediții, numărul companiilor participante aproape s-a dublat și ne bucurăm să vedem că o inițiativă pe care Banca Transilvania a susținut-o de la bun început are șanse reale să devină reper în identificarea și promovarea antreprenoriatului local. Sunt multe povești de business de succes care au nevoie de lumini și scenă, iar Made in Romania tocmai asta face. Ne-am bucura ca acest gest de recunoaștere a valorii în antreprenoriat să faciliteze până la urmă crearea unei comunități de business strânse, active și sănătoase în jurul pieței de capital locale”, a afirmat Dan Rusu, membru al Comitetului de Nominalizare și Șeful Departamentului Analiză, Grupul Financiar Banca Transilvania.

Programul Made in Romania a început în 2017, cu 166 de companii nominalizate. La a doua ediție (2018), numărul nominalizărilor a crescut cu 20%, la 201, pentru ca în a treia ediție (2019), să fie înregistrate 296 de companii, cu aproximativ 50% peste nivelul din 2018 și aproape dublu față de prima ediție.

„A fost o selecție foarte grea și un exercițiu extrem de informativ. Este impresionantă diversitatea de companii propuse și mi-ar plăcea să avem oportunitatea de a le finanța prin intermediul emisiunilor de acțiuni sau obligațiuni în anii următori. Există un potențial imens de inovare și dezvoltare în rândul companiilor nominalizate și cu suficientă ambiție și, bineînțeles, capital, acestea pot ajunge lideri în domeniile lor”, a declarat Mihai Purcărea, membru al Comitetului de Nominalizare și Director General al BRD Asset Management.

Dintre cele 50 de semifinaliste, un juriu format din 12 experți va alege 14 companii. Cea de a 15-a companie va fi aleasă pe baza votului publicului, în perioada 8 – 21 aprilie, pe website-ul proiectului www.bvbleague.ro/vot-public. Numele celor 15 finaliste vor fi anunțate în data de 14 mai, în cadrul Galei Made in Romania.

„În contextul oportunităților emergente, antreprenoriatul reprezintă motorul transformării și al creării de valoare în economie. Orice companie care vrea să crească și să scaleze trebuie să înțeleagă ecosistemul global și să se pregătească pentru asta. În procesul de evaluare, ne-am bucurat să vedem că multe dintre companiile nominalizate fie se pregătesc să facă pasul spre piața globală, fie sunt deja acolo. Am văzut atât start-up-uri promițătoare, cât și companii mature, ceea ce ne arată că sistemul antreprenorial din România se dezvoltă. Sper ca în timp, cu participarea mai multor stakeholderi, cât și prin programe ca Made in Romania, să asistăm la consolidarea ecosistemului de inovare”, a afirmat Silvia Ursu, Associate Partner, Civitta România.

A treia ediție a Made in Romania a adus o serie de îmbunătățiri, cu o segmentare clară a companiilor participante, cât și o restructurare a programului de mentorat, astfel încât Made in Romania să ajungă cât mai aproape de antreprenorii din România. La segmentarea companiilor înscrise s-a ținut cont printre altele de cifra de afaceri, număr de angajați și perioada de activitate, astfel că sunt trei categorii de companii: start-up-uri, IMM-uri și companii mari. Fiecare companie participantă concurează, astfel, cu companii de talie similară.

„În cele trei ediții ale programului, am aflat poveștile a peste 500 de companii antreprenoriale românești, unele fiind adevărați campioni, iar altele reprezentând surprize pentru noi prin inovație sau prin dinamica business-ului de la an la an. Toți acești antreprenori români, care produc în România crează locuri de muncă, bunăstare atât pentru clienții lor, cât și pentru angajații lor, contribuie consistent la veniturile bugetare prin plata taxelor și impozitelor către stat, putându-se astfel plăti salarii în sectorul public, pensii și apoi construi școli, spitale și infrastructură. Vorbim despre reinvestirea profitului în societatea în care trăim cu toții. Ne bucurăm că acest program îmbunătățește imaginea și educația aferentă antreprenoriatului în România și dă încredere și altor români că se pot dezvolta afaceri private de mare succes în țara noastră. O societate educată va avea mult mai multe șanse să aibă și o economie dezvoltată”, a afirmat Lucian Anghel, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Ultima etapă a acestei ediții este dedicată tuturor companiilor semifinaliste și implică asistență gratuită în domeniile de interes pentru companii prin workshop-uri regionale (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), discuții bilaterale la sediile companiilor finaliste, webinarii etc.

„Numărul mare și diversitatea companiilor nominalizate ne-au depășit așteptările și ne bucurăm să vedem acest interes în creștere pentru programul Made in Romania. Totodată, ne bucurăm când vedem antreprenori care au fost în Made in Romania interesându-se de atragerea de finanțare prin intermediul pieței de capital, dar și când aflăm că discuțiile din cadrul workshop-urilor sau parteneriatele încheiate între antreprenori au fost fructuoase. Astfel, Made in Romania este o punte de legătură între antreprenori și consultanți, finanțatori și alți stakeholderi, așa cum bursa pune în legătură antreprenorii care au nevoie de capital pentru finanțarea ideilor de dezvoltare a afacerii cu investitorii care ar putea plasa o parte din banii lor în dezvoltarea afacerilor antreprenorilor”, a conchis Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Made in Romania este un program unic care își propune să identifice și să promoveze antreprenoriatul românesc. În cursul anului 2019, partenerii principali care sprijină derularea proiectului sunt BCR, BRD – Groupe Societe Generale, Grupul Financiar Banca Transilvania, BRD Asset Management și Erste Asset Management, alături de Catalyst Romania, Civitta, Horváth & Partners Management Consultants, Inoveo, Mazars, Tradeville și Digi24, în calitate de partener media.