Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, va fi implicat într-o serie de nouă evenimente la nivel înalt, în cele șase luni ale mandatului României la Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Prioritățile în domeniul politicii comerciale vor fi prezentate în cadrul Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului European la data de 23 ianuarie 2019, eveniment succedat de reuniunea informală, la București, a Consiliului Afaceri Externe în format Comerț, găzduită de ministrul Ștefan-Radu Oprea în perioada 21-22 februarie 2019. Reuniunea formală a Consiliului Afaceri Externe în format Comerț va avealoc la Bruxelles, la data de 28 mai 2019.

O altăre uniune la nivel ministerial găzduită de cătreministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat va fi reuniunea formală a Consiliului Spațiului Economic European (20 mai 2019), precedată de un eveniment la nivel înalt privind Spațiul Economic European.

De asemenea, la București vor fi găzduite reuniunile Ambasadorilor SMEsEnvoy (18-19 martie 2019) și Forumul de afaceri Parteneriatul Estic (11 iunie 2019), iar, la Geneva, va avea loc un workinglunch privind antreprenoriatul, e-commerce și tehnologii avansate pentru IMM-uri, în parteneriat cu Organizația Mondială a Comerțului.

Ministrul Ștefan Radu Oprea va participa în calitate de keynotespeaker la conferința ”Beyond Trade for All: Time topromotethebenefits of agri-food trade”, organizată la Bruxelles la data de 21 martie 2019.

Agenda în domeniul politicii comerciale pentru următoarele luni va fi una încărcată și dinamică, având în vedere situația curentă caracteristică comerțului internațional la nivel global.

Principalele subiecte de interes pentru liderii europeni responsabili de acest domeniu vor fi: modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului, relațiile comerciale UE – SUA, avansarea și încheierea negocierilor comerciale cu state terțe (în special cu parteneri strategici precum Mercosur, Mexic, Australia, Noua Zeelandă, Vietnam etc.), aspectele comerciale privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, dinamizarea relațiilor comerciale între UE și ceilalți membri ai Parteneriatului Estic și adoptarea unor propuneri legislative privind examinarea investițiilor străine directe în UE și aplicarea clauzelor orizontale de salvgardare.

De asemenea, eforturile personalului MMACA responsabil de exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene vor fi concentrate pe coordonarea unui număr de 72 reuniuni tehnice la Bruxelles ale grupurilor de lucru și a unui număr de trei reuniuni informale în România ale principalelor grupuri de lucru tehnice în domeniul politicii comerciale (Comitetul de Politică Comercială – Titulari – organizat la București, Comitetul de Politică Comercială – Servicii și Investiții – organizat la București și Grupul de Lucru privind Chestiunile Comerciale – organizat la Buzău).