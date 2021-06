Sala Unirii din Palatul Administrativ din Suceava se va deschide în mod oficial în perioada ediției de anul acesta a Programului Ștefanian. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că ediția de anul acesta a Programului Ștefanian se va desfășura în perioada 24 iunie -2 iulie și va avea în acest an o semnificație aparte.

„În prima zi a ediției din acest an vom avea și delegații din Republica Moldova, respectiv din municipiul Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Sîngerei și Rîșcani. Cu acest prilej vor fi semnate înțelegeri de cooperare între județul Suceava și unitățile administrative din Republica Moldova”, a spus Flutur. El a precizat că ceremonia semnării înțelegerilor de cooperare va fi organizată în Sala Unirii Bucovinei cu Țara din Palatul Administrativ.

El a adăugat că la ceremonie au fost invitați să participe reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare”, Camerei de Comerț și Industrie, Inspectoratului Școlar Județean, Muzeului Național al Bucovinei și Centrului Cultural Bucovina pentru discuții privind pregătirea unor proiecte comune pe domeniile prevăzute în acorduri.

Președintele CJ Suceava a mai afirmat că în cursul după-amiezii se va oficia, la Capela din Cetatea de Scaun a Sucevei, slujba de pomenire a Domnitorilor Moldovei.

Nu în ultimul rând, delegațiile din Republica Moldova vor vizita Aeroportul Suceava, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean și Muzeul de Istorie și vor merge în Târgul de Sânziene-Produs în Bucovina de pe esplanada din centrul Sucevei.