O secție de spital din județul Suceava este închisă, în timp ce o alta și-a redus programul, din cauza plecării medicilor în concediu.

Astfel, Secția Neurologie a Spitalului din Gura Humorului este închisă între 25 august și 4 septembrie, iar Compartimentul Dermatologie din cadrul Spitalului din Suceava are program doar între orele 07.00 și 15.00.

Tot din cauza concediilor, Secția Neurologie a Spitalului Municipal din Cîmpulung nu va fi funcțională în perioada 29 august-6 septembrie.