Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul transfrontalier „Îngrijirea de urgență a copiilor din regiunea transfrontalieră România – Ucraina”. Proiectul are o valoare totală de 1.321.412 euro, are ca beneficiar lider Spitalul Clinic pentru Copii din Cernăuți și, ca partener, Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Proiectul prevede renovarea și dotarea Departamentului de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic pentru Copii din Cernăuți, precum și achiziționarea unei ambulanțe complet echipate pentru Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. La acestea se adaugă și instruirea personalului medical al celor două spitale în furnizarea de îngrijiri de urgență, intervenții chirurgicale și îngrijiri medicale conexe copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, cu accent special pe copiii cu vârsta de până la un an și implementarea unui sistem de telemedicină transfrontalieră între Spitalul Clinic pentru Copii din Cernăuți și Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, pentru creșterea calității serviciilor medicale.

Proiectul este finanțat în cadrul programului de cooperare teritorială România – Ucraina.