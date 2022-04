Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că, într-o primă fază, pentru asigurarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale vor fi cumpărate 45 de vehicule electrice, din care 18 autobuze și 27 de microbuze. Ion Lungu a anunțat că a fost stabilită valoare primei etape a proiectului „Sistem de Transport Public Ecologic Metropolitan”, care va fi depus la finanțare prin PNRR, Componenta 10-Fondul local, promovat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Transport Metropolitan Suceava. Asociația este formată din municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Șcheia, Adâncata, Moara, Ipotești, Bosanci și Mitocu Dragomirnei. Lungu a arătat că valoarea totală a primei etape din proiect este de 105.539.173,63 de lei, inclusiv TVA, adică 21.107.834 de euro. „Acest lucru l-am stabilit la întâlnirea primarilor din Zona Urbana Funcțională Suceava, la sfârșitul săptămânii trecute, care a avut loc la sediul primăriei municipiului Suceava.

Municipiul Suceava contribuie cu 73.184.156,4 lei inclusiv TVA. De asemenea ne obligăm sa asigurăm spații pentru amplasarea unui număr de 25 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, în valoare de 3.661.258,13 lei, inclusiv TVA”, a declarat primarul Sucevei. El a adăugat că etapa a doua, care prevede achiziționarea a 30 autobuze electrice și realizarea Clădirii autobazei se va realiza prin Programul Operațional Regional prin ADR Nord -Est.

Ion Lungu a mai spus că pe Componenta 5 – Valul Renovării, din cadrul PNRR municipalitatea a depus proiecte de eficientă energetică a clădirilor publice și rezidențiale și pe renovare moderată și aprofundată în valoare totală de 22.845.617,2 de euro.

„Așteptăm să mai depunem proiecte pe renovare energetică in următoarea sesiune de apeluri de proiecte din luna septembrie, având în momentul de față documentații în lucru”, a încheiat Ion Lungu.