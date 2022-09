Deliberativul județean va aproba în ședința ordinară de luna aceasta depunerea în vederea finanațării prin Planul Național de Redresare și Reziliență a proiectului „Renovarea energetică a Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava”. Așa cum a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 56, 8 milioane de lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 10,8 milioane de lei. ”Obiectivul general al proiectului pe care intenționăm să-l depunem la finanțare îl reprezintă realizarea lucrărilor de renovare a corpurilor de clădiri în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, în vederea reducerii consumului de energie în exploatare și creșterii performanței energetice a clădirilor”, a subliniat Flutur. Lucrările propuse a fi realizate în cadrul proiectului sunt: reabilitarea termică a anvelopei; Schimbarea centralei termice pe gaz cu centrala termică pe gaz în cogenerare; Schimbare boiler apă caldă de consum; Montare termostate electronice în fiecare încăpere; Instalare chiller climatizare și conectare la instalația de cogenerare pentru producere frig; Schimbarea corpurilor de iluminat cu sisteme tip led; Montarea de baterii în băi cu fotocelulă; Montarea ventilatoarelor cu recuperare de căldură în încăperi; Montare ventiloconvectoare; Montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie energetică pentru iluminat; Tuburi vidate presurizate de preparare apă caldă menajeră montate pe șarpantă; Izolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat min 10cm; Izolarea termică a conductelor de apă caldă, încălzire și menajeră din camera tehnică a centralei termice; Schimbarea aparatelor de aer condiționat cu aparate noi, tip inverter.

, 5.0 out of 10 based on 2 ratings