Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus un proiect de lege prin care 61 de primării din județ ar urma să nu mai plătească ratele și dobânzile la proiectul „Suceava – utilități și mediu la standarde europene”. Alexandru Băișanu a spus că o problemă majoră a județului Suceava este cea a celor 61 de primării care sunt nevoite să plătească un credit contractat pentru realizarea unor investiții în magistrale de gaz metan, investiții care însă nu au fost făcute nici în momentul de față.

„Cele 61 de unități administrativ teritoriale din județul Suceava sunt în momentul de față legate de mâini și de picioare în ceea ce privește capacitatea de a atrage fonduri europene, pentru că tot vorbim de Uniunea Europeană și de relația bună dintre România și UE. Vedem că la nivel adminstrativ, la nivelul României, într-un județ sunt mai mult de jumătate din primării care nu pot să acceseze fonduri europene pentru că acum ceva ani a fost aprobat un proiect, zic eu utopic de la început până la capăt, <Suceava – Utilități și mediu la standarde europene>. Un proiect prin care prin care trebuiau să se construiască câteva sute de kilometri de conductă pentru transportul gazului metan. În momentul de fața banii au fost cheltuiți, nici un dram de gaz nu circulă prin aceste conducte și nici una dintre primării, cu excepția municipiului Rădăuți, nici una dintre localități și cei care trăiesc în ele nu au văzut gaz și nu au beneficiat de această chestiune importantă”, a spus Alexandru Băișanu. El a subliniat faptul că acest lucru demonstrează în mod clar că acest proiect nu și-a atins scopul, că a fost făcut doar ca să fie făcut, că s-au cheltuit bani doar ca să fie cheltuiți și nu în scopul cetățenilor. Președintele ALDE Suceava a spus că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți primari a ajuns la concluzia că „așa nu se mai poate și că e nevoie ca statul să intervină pentru a rezolva această chestiune”. „Ne aducem aminte că acest proiect a fost garantat de statul român prin Ministerul de Finanțe. Asta înseamnă că atât timp cât statul și-a pus amprenta și a acceptat ca acest proiect utopic, de nerealizat de fapt în condițiile în care a fost proiectat, statul trebuie să-și asume categoric și plata acestor datorii pe care fiecare dintre cele 61 de primării le au. Prin urmare acum două săptămâni am depus un proiect de lege prin care am cerut și cer în continuare ca aceste datorii pe care le au primăriile, datorii care nu pot fi plătite sub nici o formă din bugetele proprii, să fie preluate de către statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice”, a explicat Alexandru Băișanu.

Băiașnu: „Am convingerea că actuala guvernare trebuie să fie atentă și responsabilă față de dezvoltarea viitoare a celor 61 de localități din județ

Deputatul ALDE de Suceava a spus că dacă va fi aprobat acest proiect, din momentul intrării în vigoare a legii achitarea obligațiilor financiare aferente contractului de credit dintre Consiliul Județean și cei 61 de împrumutați, primării din județ, și Deutsche Bank AG Londra, din anul 2004, se efectuează de Ministerul Finanțe Publice, garantul împrumutului extern, potrivit legii.

De asemenea, Băișanu a precizat că proiectul de lege prevede și abrogarea articolului 12 din OUG 114/2009, în care se precizează că începând cu data de 1 ianuarie 2010 achitarea obligațiilor financiare aferente contractului de credit încheiat între județul Suceava și ceilalți 61 de împrumutați din județ cu Deutsche Bank Londra din anul 2004, finanțator care ulterior în luna iulie 2004 a transferat contractul la Deutsche Bank Luxemburg pentru finanțarea programului utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava se efectuează din următoarele surse, în ordinea următoare: soldul contului de disponibilități deschis în numele și pe seama CJ Suceava la BCR Suceava pentru scopurile programului, veniturile proprii ale unităților administrativ teritoriale împrumutate și sumele defalcate din alte venituri ale bugetului de stat pentru echilibarrea bugetelor locale cu aceeași destinație. „Acest articol 12 din OUG 114/20019 va trebui abrogat pentru ca în imediata perioadă statul, prin Ministerul Finanțelor, să plătească aceste datorii fără a-i mai supune acestor rigori de plată pe cei care reprezintă cele 61 de primării. Eu cred că deschiderea județului Suceava spre UE trebuie făcută și așa, oferind posibilitatea la mai mult de jumătate din primăriile județului să acceseze fonduri europene. În momentul de față aceste primării nu pot să facă lucrul acesta pentru că au datorii la finanțe. Asta înseamnă condamnarea județului Suceava la subdezvoltare. Iată că a venit momentul ca Suceava să fie salvată din acest punct de vedere și am convingerea că actuala guvernare trebuie să fie atentă și responsabilă față de dezvoltarea viitoare a celor 61 de localități din județ”, a încheiat Alexandru Băișanu.