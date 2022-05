În perioada aprilie – mai 2022, se desfasoara la Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava, proiectul „Spune NU violentei in scoala!”. Proiectul se adreseaza claselor din

ciclul primar si este coordonat de doamna director adjunct Iacob Cezara Andreia si doamnele profesor pentru invatamant primar Mireuta Mariana si Stefanel Luminita.

Activitatile propuse in cadrul acestui proiect educational includ, pe langa diseminarea de materiale informative, activitați cu elevii in colaborare cu agenti de

politie si seminarii cu parinții. Aceștia sunt instruiti sa identifice cazurile de victimizare și sa gestioneze situațiile conflictuale.

Proiectul isi propune o imbunatățire a capacitații scolii de a se mobiliza si a mobiliza parintii si comunitatea locala in rezolvarea actelor de violenta in scoala si acasa,

precum si diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanseaza, sensibilizarea copiilor privind consecintele actelor de violenta, imbunatatirea gradului de implicare voluntara a elevilor in activitati de prevenire.

O tema aparte in cadrul proiectului o reprezinta si riscul victimal generat de mediul on- line si siguranta pe internet.

Pana in prezent politistii de prevenire din cadrul IPJ Suceava dar si politișii Biroului Siguranta Scolara au desfasurat o serie de activitati de informare si constientizare a pericolelor lumii virtuale, beneficiari fiind peste 100 de elevi ai colegiului dar si 50 de parinti.

Lumea virtuala, asemenea celei reale, prezinta o serie de riscuri. Atunci cand vorbim de utilizarea Internetului de catre copii și tineri o parte dintre aceste riscuri se

refera la: harțuire și ameninfare, furt de date personale, expunere la materiale ilegale sau cu confinut „daunator”, pornografie sau ademenire a minorilor catre diverse

comportamente riscante.

RECOMANDARI PENTRU PARINTI

– Supravegheați activitatea copilului dumneavoastra pe Internet.

– Folosiți Internetul impreuna cu copiii, cautați cu ei informații care sa- i intereseze.

– Așezați computerul conectat la Internet intr-o zona deschisa, de unde puteți ușor supraveghea copilul, de preferat in camera de zi.

– Folosiți anumite mecanisme de control parental și instalați instrumente de filtrare a Internetului, ca masuri suplimentare de supraveghere.

– Aratati copilului cum sa foloseasca setarile de siguranta.

– Invatați copiii sa nu dea niciodata date personale sau poze celor cu care corespondeaza pe Internet.

– Explicatiile copiiilor ca nu este bine sa stabileasca, fara acceptul dvs., întalniri cu persoane pe care le cunosc doar de pe Internet. Discutați despre riscurile la care se pot

expune.

– Incurajati-va copii sa va spuna daca cineva din mediul on-line îi face sa se simta inconfortabil ori le provoaca teama.

– Incurajați-va copilul sa aiba o atitudine responsabila, cuviincioasa inclusiv pe Internet, sa nu transmita vulgaritafi, ameninfari sau injurii.

– În cazul în care sesizafi schimbari negative in comportamentul copiilor, discutați cu aceștia și incercați sa aflați cauzele care au generat aceste modificari. Discutați cu cadrele didactice și apelați la specialiști care va pot oferi sprijin in gestionarea situației.

– Pentru faptele abuzive din on- line, raspunderea e in off- line, adica in mediul real.

– Internetui poate crea dependenta. Nu lasati copiii sa petreaca ore in sir in fata ecranului, stabiliti de comun acord un program de utilizare a calculatorului si oferiti-le alternative de petrecere a timpului liber.

– Nu folositi dispozitivele electronice ca alternativa la lipsa de disponibilitate de a petrece timp cu copiii dumneavoastra. Internetui nu poate inlocui afectiunea, conversatia si educatia pe care le pot oferi numai parintii in timpul petrecut impreuna cu copiii. Daca acest timp este pierdut, riscurile utilizarii gresite a Internetului devin din cein ce mai mari.

RECOMANDARI PENTRU COPII

– Nu oferi persoanelor intalnite pe Internet informații personale despre tine sau familia ta.

– Nu spune parola de la e-mail-ul tau altor persoane in afara parinților; daca le comunici aceasta parola prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite mesaje jignitoare in numele tau sau pot intra pe site- uri interzise.

– Daca vrei sa te intalnești cu o persoana pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunța-ți parintii anterior; oamenii pot fi foarte diferiți de ceea ce au pretins ca sunt pe Internet și astfel poți deveni victima traficului de persoane și a altor intamplari tragice.

– Evita sa postezi pe Internet fotografii care te surprind in ipostaze indecente; acestea sunt personale și nu trebuie sa ajunga la cunoștința oricui navigheaza pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai tarziu, pentru a va face rau, fie sau celor apropiați; in plus, odata ce asemenea fotografii vor fi facute publice, nu vei mai putea decat foarte greu sa stergi din amintirea ta trauma rusinii si umilintei la care ai fost expus. Gandeste- te foarte bine inainte de a te expune intr- un mod indecent daca vrei sa iti pastrezi sau sa iti pierzi demnitatea de fiinta umana!

– Nu uita ca nu tot ceea ce citești sau vezi pe Internet este adevarat.

– Nu da curs indemnurilor, sarcinilor si provocarilor pe care le primesti in cadrul unor jocuri online, care fac referire la viata reala si te indeamna sa savarsesti fapte ce iti pot pune viata in pericol sau ii pot afecta pe cei din jur.

– Nu te terne de cei care te ameninta pe Internet, ca sa te determine sa faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, doar te pacalesc pe tine ca ar avea vreo putere si

doar daca-i crezi au putere! În realitate, singura lor putere este anonimatul. În fata unor adulti responsabili, precum parintii tai, profesorii sau politistii, medicii sau psihologii, agresorul tau se va dovedi mai neajutorat decat tine, pentru ca el se stie vinovat. Daca te ameninta ca are acces la informatii confidentiale ca sa iti arate ca e bine informat, nu uita ca in realitate are acces numai la informatii care se gasesc foarte usor pe Internet si nu dovedesc nimic. Asa ca, nu ezita sa anunti un adult in care ai incredere ca esti victima unei agresiuni sub orice forma pe Internet si vei fi protejat.

– Daca cineva te face sa te simfi inconfortabil pe Internet, pofi oricand sa renunți la comunicarea cu acea persoana. Nu ești obligat sa stai pe Internet mai mult decat consideri tu si nici sa suporti ceea ce iti provoaca neplacere sau teama.