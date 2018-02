Spitalul Județean Suceava a obținut o finanțare de aproximativ 11 milioane de lei prin Programul Operațional Capital Uman pentru înființarea unui Centru de excelență pentru instruirea propriilor angajați. Anunțul a fost făcut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur. El a spus că banii vor permite derularea tuturor celor 34 de tipuri de activități cuprinse în proiect, de la dotarea spațiilor, elaborarea metodologiei și programelor de formare și derularea cursurilor propriu-zise pînă la schimburi de experiență și evaluarea rezultatelor. Va fi o monitorizare permanentă a gradului de implementare a cunoștințelor dobîndite în practica de zi cu zi. Președintele Flutur a mai spus că grupul țintă este format din medicii și personalul mediu din spital, dar că se dorește ca și personalul auxiliar să fie instruit permanent, astfel încît să crească performanța întregii echipe de îngrijire a pacientului. Gheorghe Flutur a adăugat că a solicitat Guvernului transferarea unei clădiri din imediata vecinătate a Direcţiei de Sănătate Publică Suceava unde să funcţioneze Centrul de excelenţă. Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni, în colaborare cu asociația non-profit Consorțiul Italian pentru Cercetare în Medicină.

