În urma verificării tehnico economice a cererii de finanțare proiectul „Creșterea siguranței pacienților Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava”, cod SMIS 154593, a fost declarat admis, cu punctaj maxim, după parcurgerea etapei de verificare administrativă, de eligibilitate și tehnico-financiară, a anunțat astăzi, Irina Vasilciuc, administrator Public al Județului Suceava.

Finanțarea este asigurată prin Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. ”Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului existente în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, cu scopul creșterii calității actului medical, Consolidarea capacității de reacție a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava la criza de sănătate publică provocată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin modernizarea infrastructurii de fluide medicale”, a explicat Vasilciuc.

Valoarea totală a proiectului este 12.814.409,12 lei.

”Acesta este încă unul dintre proiectele inițiate de Consiliul Județean Suceava, pentru modernizare și dezvoltarea Spitalului de Urgenta „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, alături de Spitalele de Copii și de Boli infecțioase depuse la Compania Naționala de Investiții (CNI), Spitalul de Oncologie, care este deja în finanțarea CJ Suceava și Pasajul subteran între cele două corpuri principale ale Spitalului Județean Suceava. De asemenea menționez că recent au fost finalizate tot aici, o serie de investiţii cum ar fi Heliportul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă și blocurile ANL pentru medici”, a mai spus Irina Vasilciuc.