Internatul Colegiului Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni va fi reabilitat printr-un proiect cu fonduri europene în valoare de 2,5 milioane de lei, a anunțat primarul municipiului, Cătălin Gheorghe Coman. Contractul, a spus primarul, va fi semnat vineri, 28 iunie, la sediul Primăriei Fălticeni. Proiectul are termen de execuție un an de zile iar la final Căminul va dispune de 90 de locuri de cazare moderne. „Valoarea proiectului este de 2,5 milioane de lei din care contribuția municipiului Fălticeni este de doar 2%. E un proiect amplu care cuprinde reabilitarea acoperișului, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, anvelopare termică exterioară, reabilitarea instalației termice, reabilitarea instalației electrice. Este un cămin care va oferi la finalul proiectului aproximativ 90 de locuri de cazare într-un spațiu modern. Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” are foarte mulți elevi din jurul Fălticeniului care doresc condiții de cazare optime iar începând de anul școlar viitor Colegiul va putea oferi aceste condiții deosebite pentru elevii din afara Fălticeniului”, a declarat Cătălin Coman. El a subliniat că la școli mai sunt în implementare în diferite etape încă două proiecte cu fonduri europene și anume modernizarea cantinei Colegiului ”Nicu Gane” și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 6 ”Ioan Ciurea”.