Groapa temporară de gunoi de la Ipotești pe care a folosit-o Primăria Suceava în perioada 2013-2019 va fi închisă insituu cu fonduri de la Uniunea Europeană. Primarul Ion Lungu a anunțat astăzi că municipalitatea a depus un proiect în acest sens în valoare de 8,64 de milioane de lei contribuția sa fiind de 152.796 lei, cea a UE de 7,214 milioane de lei iar diferența de 1,273 milioane contribuția de la bugetul de stat. Lungu a mulțumi firmei Diasil pentru că a donat Primăriei terenul de 3 hectare pe care se află groapa de gunoi mișcare fără de care proiectul nu putea fi depus. El a menționat că la groapa de gunoi de la Ipotești sunt depozitate 428.206 mc de deșeuri arătând că în cazul în care municipalitatea ar fi fost nevoită să reloce deșeurile la depozitul ecologic de la Moara cheltuielile ar fi fost de ordinul a milioanelor de euro.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating