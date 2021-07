Marți, 13 iulie, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a participat la activitățile de închidere oficială a proiectului derulat între Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava și Garda Națională NGU din Ivano-Frankivsk-Ucraina.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului transfrontalier ”Consolidarea capacității instituționale și tehnice de a interveni în sprijinul structurilor specializate care luptă împotriva crimei organizate” , implementat de către I.J.J Suceava în parteneriat cu Garda Națională din Ucraina.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea siguranței și securității cetățenilor care locuiesc în zona de frontieră și identificarea soluțiilor optime cu privire la lupta împotriva crimei organizate în zona de frontieră prin îmbunătățirea capacității instituționale și tehnice. Proiectul a inclus un schimb de experiență ce a avut loc în România în perioada 9 – 11 decembrie 2020 precum și antrenamente comune desfășurate în Ucraina în perioada 2-4 iunie 2021.

Garda Națională a Ucrainei a decis să-și mărească prezența în zona muntoasă prin creșterea cantității de personal. În ceea ce privește statutul operațional, principalul punct a fost înțelegerea tehnicilor de intervenție a celor două unități implicate pentru a putea acționa împreună pe viitor pentru rezolvarea unor situații de criză de la frontiera de stat.

Iulian Cimpoeșu a mulțumit organizatorilor pentru invitație și a declarat: ”Instituția Prefectului în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu va sprijini și încuraja demararea de proiecte care să vină atât în sprijinul autorităților cât și al cetățenilor, proiecte care să ne facă să înțelegem că doar prin acțiuni comune de intervenție putem gestiona diferitele situații de criză care se ivesc la frontiera de stat. În încheiere, vă felicit pentru rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect care are un impact direct asupra siguranței cetățenilor români cât și ucraineni. Vă doresc mult succes în ceea ce aveți de făcut în acest an! ”