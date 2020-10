Statiile de incarcare a vehiculelor electrice vor fi disponibile pe o singura platforma, dupa ce s-a realizat o alianta cu specialistul digital in e-mobilitate Hubject. Astfel, vor fi puse la dispozitie un numar de 252 de statii cu incarcare rapida si ultrarapida NEXT-E localizate in sase tari din Europa. Proiectul european isi doreste sa cosntruiasca o retea interoperabila de statii de incarcare pentru masinile electrice de-a lungul principalelor coridoare TEN-T din Europa Centrala si de Est. Tarile in care vor fi prezente acestea sunt: Croatia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Slovenia si Romania.

Asadar, cele 222 de statii multi-standard de incarcare rapida cu 50 kW si cele 30 de statii de incarcare ultrarapida cu 150-350 kW vor fi integrate pe o platform interoperabila, realizata de Hubject. Aceasta este cea mai mare retea de statii de incarcare pentru furnizori interoperabili din lume, ajutand in acest fel oamenii sa calatoreasca pe distante lungi.

Cine sunt membrii din acest proiect

Membrii acestui proiect european, printre care se afla si E.ON, si MOL, au semnat un contract cu liderul mondial din domeniul mobilitatii electrice, Hubject.

Proiectul NEXT-E este cofinantat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei al UE (Connecting Europe Facility – CEF) si reprezinta cooperarea dintre patru companii din sectorul energetic. Companiile din cadrul Grupului E.ON au filiale in Republica Ceha, Romania si Slovacia, HEP – Hrvatska elektroprivreda este din Croatia, iar companiile Grupului MOL sunt din Ungaria, Croatia, Republica Ceha, Romania si Slovenia. La proiect ia parte si Grupul Petrol din Slovenia si Croaţia, dar si doi producatori de autovehicule.

In timp ce Hubject este o asociatie in participatiune a companiilor Bosch, Mercedes-Benz, EnBW, Enel X, innogy, Siemens si Grupul Volkswagen. Aceasta are sediul in Berlin, cu filiale in Los Angeles si Shanghai.

Cum se va face accesul la statiile de incarcare

In acest moment, accesul la aceste statii se poate face doar prin intermediul aplicatiei companiei participante care a instalat statia de incarcare, ceea ce ingreuna calatoriile pe distante lungi. Orice vehicul electric se va putea incarca folosing o singura aplicatie.

In acest fel, soferii isi vor putea alimenta masinile in orice statie de incarcare care face parte din proiectul european NEXT-E, prin intermediul platformei interoperabile de la Hubject. Acest lucru va determina o creste majora a mobilitatii clientilor de e-mobilitate din toate tarile NEXT-E. Prin lansarea acestui proiect, cei care doresc sa calatoreasca pe distante lungi, cum ar fi din Cehia in Marea Adriatica sau Marea Neagra, vor sta fara griji, stiind ca au unde sa-si incarce masinile electrice.

Cum intretii o masina electrica

Atunci cand detii un vehicul electric, procesul de mententata trebuie sa fie in atentia soferului. Masinile electrice aduc o multime de avantaje, in comparatie cu cele diesel sau de pe benzina, care necesita reparatii turbosuflante atunci cand vrei sa aiba o putere mai mare. Pe langa faptul ca reduc considerabil gradul de poluare, vehiculele electrice contribuie si la reducerea costurilor de intretinere.

Astfel ca, atunci cand ai o masina electrica este bine sa fii atent/a periodic la baterie, frane, anvelope, filtre de aer sau actualizarea software-ului. Daca acestea sunt verificate si schimbate din timp, problemele vor inceta sa apara si vei calatori in siguranta.