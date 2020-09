Primăria municipiului Fălticeni va depune în vederea finanțării din fonduri europene un proiect care vizează dotarea tuturor unităților de învățământ cu echipamente electronice, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman. El a menționat că proiectul se va derula în parteneriat cu unitățile școlare și pot fi achiziționate tablete, laptopuri, sisteme desktop cu monitor, table interactive, router wireless, camere web, camere web pentru videoconferință, proiectoare și ecrane de proiecție. Primarul Coman a precizat că aceste echipamente nu sunt necesare doar în această perioadă în care cursurile în unele școli se desfășoară on line ci sunt necesare pentru toate activitățile școlare care se vor derula pe viitor. ” Primăria Fălticeni va fi lider de asociere și printr-un proiect în care 98% sunt fonduri europene și 2%cofinanțare locală să asigurăm tehnică de calcul, tablete, sisteme IT pentru unitățile școlare. Am avut o ședință cu directorii de școli și i-am rugat să ne facă un necesar de echipamente electronice la nivelul fiecărei unități școlare pentru a putea depune acest proiect cu finanțare europeană. Vrem să accesăm valoarea maxima cât ne permit plafoanele impuse”, a declarat primarul de Fălticeni.