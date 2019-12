Am semnat astăzi la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, contractul de finanțare pentru Proiectul “Reabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuție energie termică in Municipiul Vatra Dornei” in valoare de 17.356.051 lei (2019-2020) , a anunțat primarul Ilie Boncheș.

”Vom putea, astfel, să efectuăm plăţile pentru lucrările realizate anul acesta pentru modernizarea sistemului de termoficare, cea mai spinoasă problemă a acestui an pentru Primăria Vatra Dornei fiind rezolvată grație noului guvern liberal. Le mulțumesc din inimă Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban, Domnului Ministru Ion Ștefan, Doamnei Deputat Fădor Angelica și Domnului Președinte al CJ Gheorghe Flutur pentru tot sprijinul și întreaga deschidere in rezolvarea acestei probleme”, a declarat Boncheș.