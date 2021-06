Seniorii din 3 comune băcăuane, membrii ai Cluburilor Bunicii Comunității, organizează în această săptămână expoziții cu imagini sugestive surprinse în propriile comunități, referitoare la problemele și neajunsurile care le afectează viața de zi cu zi.

Expozițiile Photovoice ale Cluburilor „Bunicii comunității” din comunele Stănișești, Motoșeni și Răchitoasa se desfășoară în zilele de 7, 8 si 9 iunie 2021, începând cu ora 10.00 la Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate din sat Stănișești, com. Stășnișești (7 iunie), Căminul Comunal aparținând Primăriei Motoșeni (8 iunie), respectiv Căminul Comunal aparținând Primăriei Răchitoasa (9 iunie).

Expozițiile fac parte dintr-o serie de evenimente derulate cu sprijinul celor trei primării, în cadrul proiectului “Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate” derulat de către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău și Asociația Four Change, în perioada iulie 2019 – septembrie 2021.

În cele 3 comunități în care a fost implementat, proiectul a creat un pachet de servicii socio-medicale adaptate beneficiarilor, inovația demersului constând în abordarea complexă, atât din perspectiva nevoilor fiziologice ale vârstnicilor, cât și din perspectiva nevoilor de apartenență la comunitate.

Cluburile “Bunicii comunității” au fost organizate din convingerea că socializarea este vitală pentru bunăstarea oamenilor, în general și, în mod special, a persoanelor vârstnice care sunt mai predispuse la izolare socială.

Astfel, vârstnicii simt că aparțin unei comunități, că vocea lor contează, că împreună pot genera schimbări pozitive și că experiența lor reprezintă o resursă pentru generațiile mai tinere. Au fost încurajați să se uite cu grijă și atenție la comunitatea din care fac parte și au descoperit o serie de situații care îi afectează în mod direct, pe care le-au imortalizat în fotografii ce vor fi afișate în cadrul expoziției.

Fotografiile realizate au surprins realitătile mai puțin plăcute și lipsurile din comunitățile în care trăiesc aceștia și care îi împiedică să se bucure în liniște de bătrânețe, iar evenimentele realizate în această săptămână, la care au fost invitate și autoritățile locale și judetene, inclusiv câțiva parlamentari de Bacău, au fost un bun prilej de a-și spune păsurile în fața factorilor decidenți și a trage semnale de alarmă referitoare la greutățile cu care se confruntă vârstnicii din satele băcăuane.

”In cei 24 de ani de activitate pe care FSC îi implinește chiar în această lună, am militat permanent pentru dreptul vârstnicilor la demnitate, respect și viață activă. Experiența lor de viață este un bun al întregii comunități, o adevărată comoară spirituală și de înțelepciune de multe ori, pe care însă societatea actuală uită să o mai valorizeze. Multe dintre sfaturile de viață pe care le culegem din cărțile sau cursurile moderne de dezvoltare personală le putem primi gratuit de la bunicii nostri! Exact acest aspect am dorit să-l scoatem în evidență prin Cluburile „Bunicii comunității” și credem că am reușit, ținând cont de interesul arătat de autorități pentru activitățile acestui proiect. Ne bucură mult acest lucru și sperăm să fie începutul restaurării unor tradiții frumoase în care bătrânii comunității aveau un rol important în viața acesteia.” Gabriela Achihăi, președinte FSC.

Proiectul ”Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate” este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.