In perioada martie-octombrie 2018, echipa Asociatiei Lume Buna a lucrat la cel mai nou proiect de educatie non-formala pentru mediul rural: Revista Creativ la Sat, proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National.

Pe scurt, radacinile proiectului Revista Creativ la Sat au insemnat: 11 scoli implicate din mediul rural, 20 de cadre didactice si peste 200 de copii participanti din 8 judete. Care au fost scopul si obiectivele principale? Proiectul si-a dorit sa consolideze colaborarea, comunicarea si creativitatea in randul scolilor din mediul rural, la nivel national, prin elaborarea si implementarea primei reviste electronice din Romania realizate din articole compuse de copii.

Timp de opt luni, traseul proiectului a fost unul bogat in evenimente si aparitii atat online, cat si offline. Proiectul a fost promovat in luna iunie la FIEdu – Festivalul International de Educatie, din Ploiesti, in luna august la ProEtnica – Festivalul Intercultural din Sighisoara, iar in luna octombrie la conferinta „Acces la Literatura Stiintifica”, eveniment organizat in Cluj de catre Enformation.

In tot acest timp, toate cele 11 comunitati au organizat in luna iunie un eveniment local de lansare a Revistei Creativ la Sat, iar pe data de 12 octombrie, Asociatia Lume Buna a organizat lansarea oficiala a Revistei Electronice Creativ la Sat, in frumoasa locatie de la Carturesti – Carusel. La eveniment au fost invitati cei 11 profesorii coordonatori insotiti de elevii care au avut un articol selectat in cadrul Revistei Electronice Creativ la Sat. Ne-au fost alaturi parteneri implicati in proiect si reprezentanti ai unor ONG -uri din sfera educatiei. Mai multe detalii aici.

Pentru ca ne-am dorit sa masuram impactul proiectului, am reusit sa extragem cateva concluzii in urma chestionarelor completate de cei peste 200 de copii, atat la inceputul proiectului, cat si la finalul acestuia, cu ajutorul unui sociolog specialist. In urma analizarii chestionarelor, am vrut sa scoatem in evidenta impactul asupra anumitor aspecte: increderea in sine, gradul de toleranta, dezvoltarea spiritului de echipa, sarbatorirea traditiilor in familie vs comunitate si folosirea tehnologiei. De ce aceste categorii? Pentru ca proiectul si-a dorit sa le inteleaga, masoare si imbunatateasca prin activitati concrete. Mai multe detalii aici.

Desigur, impresiile copiilor, feedback-ul primit de la profesorii coordonatori si testimonialele parintilor ne-au ajutat sa evaluam proiectul din mai multe perspective. Am realizat ca cei mici sunt atrasi, motivati si bucurosi sa invete prin metode de educatie nonformala, invatare prin experimentare practica, astfel incat sa vada utilitatea activitatilor, un produs finit realizat de mainile lor si mai presus de toate aprecierea intregii comunitati pentru munca si dedicarea lor. „Este un nou inceput, un lucru nou, ceea ce la noi in scoala nu s-a mai intamplat” – ne-a spus unul din parinti. Mai multe detalii aici.

Dupa opt luni de activitati, ateliere si evenimente, proiectul Revista Creativ la Sat a inseamnat o calatorie diferita in mijlocul comunitatii rurale, o poveste despre oameni model si eroi locali si o incercare reusita de invata cu drag si creativitate notiuni noi despre traditie si comunitate.

Va invitam sa rasfoiti cu incredere si curiozitate Revista Creativ la Sat urmand link-urile de mai jos:

http://www.asociatialumebuna.com/wp-content/uploads/2017/07/Revista-Creativ-la-Sat-compressed_Teaser.pdf

http://www.asociatialumebuna.com/wp-content/uploads/2017/07/Revista_CreativLaSat-2.pdf

Album foto al evenimentului de lansare:

https://www.facebook.com/pg/lumebuna.ro/photos/?tab=album&album_id=10156733471719561