ENKI SPACE, o solutie digitala inovatoare destinata fiecarui cetatean , platforma UNICA de reunire a datelor si informatiilor pentru cei dragi care nu mai sunt printre noi , intr-un format actual si modern sub egida InfoCons .

InfoCons, in parteneriat cu Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, cu sprijinul si acordul Academiei Romane, au implementat gratuit in Cimitirul Bellu, in Parcela Academiei Romane , Proiectul EnkiSpace prin postarea QR codurilor generate cu Aplicatia gratuita Enki Space pentru toti cei 173 de Academicieni care se afla inmormantati in aceasta zona. Solutie europeana, aducand zona de cimitire la standardele Europene de acces gratuit la informatie .

Astfel, toti cei care doresc sa afle mai multe informatii despre academicienii care sunt inmormantati in Cimitirul Bellu pot scana cu orice tip de telefon , prin accesarea QR codului, utilizand camera telefonului, informatii relevante, reale si actuale despre personalitat, transformand astfel acest loc intr un “ muzeu” in aer liber, o enciclopedie reala a inaintasilor pentru a ne defini pe noi in prezent, cine suntem si ce suntem cunoscandu-ne istoria .

In cadrul Proiectului EnkiSpace urmeaza implementarea si altor personalitati din toate cimitirele pentru ca fiecare dintre noi sa ne cunoastem istoria, sa ne cunoastem inaintasii, atat cei de la nivel national, regional sau local, pentru a ne defini izvoarele atat ca natie cat si ca indivizi .

Proiectul se incadreaza in trendul global de tehnologie prin punerea tehnologiei in slujba istoriei, a culturii, a cetatenului, oferind un acces simplu, facil , imediat, gratuit si oficial la informatiile relevante despre personalitati.

Poti crea si tu spatii virtuale gratuite pentru oamenii dragi pe care nu ii mai ai alaturi !

Generezi rapid si simplu QR – coduri pe care le poti aplica pe locurile de veci ale persoanelor dragi, in care poti incarca amintiri ( fotografii, filmulete, texte) !

In aceste spatii virtuale poti incarca :

– Fotografie de profil ;

– Fotografie de fundal ;

– Galerie foto cu persoana draga ;

– Video-uri ;

– Text in care iti poti exprima gandurile despre oamenii dragi care nu mai sunt printre noi ;

– Citate / zicale utilizate de persoana draga .

Toate aceste informatii sunt centralizate intr-un singur QR – cod care il aplici pe locul de veci al persoanei dragi !

Contul tau poate fi gestionat de mai multe persoane si poti modifica in orice moment informatiile inserate in spatiile tale si poate fi trimis ca link catre toti apartinatorii !

Mai multe informatii pe : www.enkispace.com