Până la finele acestui an va fi lansată procedura pentru proiectarea și execuțiea autostrăzii Târgu Mureș-Ditrău-Târgu Neamț-Iași-Ungheni, a anunțat ministrul transporturilor, Alexandru Răzvan Cuc la Câmpulung Moldovenesc unde a participat sâmbătă la școala de pregătire politică a tinerilor social democrați. ”România are un Master Plan pe transport aprobat în 2016 și acolo e prinsă și autostrada Târgu Mureș-Iași. Sectorul Târgu Mureș-Ditrău-Târgu Neamț are perioadă de implementare după 2020. Tronsonul Târgu Mureș-Iași are perioadă de implementare 2016-2020. Cu toate acestea ținând cont că avem un program de guvernare foarte organizat am discutat cu cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și vom lansa procedura pentru proiectare și execuție a întregului tronson Târgu Mureș-Ditrău-Târgu Neamț -Iași-Ungheni până la finele acestui an”, a declarat ministrul transporturilor.

”Nu mai stăm să revizuim studii de fezabilitate și să băgăm banii în hârtii pentru că România are nevoie urgentă de autostrăzi”

Răzvan Cuc a ținut să sublinieze că abordarea ministerului vizavi de construcția de autostrăzi este una ”proactivă” și că se va renunța la revizuiri de studii de fezabilitate pentru a urgenta lucrările. ”Abordarea Ministerului Transporturilor a fost una proactivă. Nu mai stăm să revizuim studii de fezabilitate și să băgăm banii în hârtii pentru că România are nevoie urgentă de autostrăzi. Avem studiile de fezabilitate elaborate în trecut de companii mari și renumite la nivel internațional și ne bazăm pe expertiza lor. Vrem să devansăm anumite proiecte. Lucrările la autostrăzi au fost îngreunate de-a lungul vremurilor. Ne-am blocat într-o birocrație internă dar în același timp au fost și probleme legate de contestații”, a mai spus Cuc. Amintim că sîmbătă a avut loc un amplu protest intitulat „Împreună pentru A8: Ungheni – Iași – Tg Mureș”, organizat de un grup de inițiativă format din ieșeni, caravana maşinilor mergând în coloană pe ruta Ungheni – Iaşi – Târgu Neamţ – Târgu Mureş. La protest au participat și sucevenii în frunte cu preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur şi primarul Sucevei, Ion Lungu. Sucevenii s-au alăturat la Cristeşti protestatarilor veniţi din Iaşi, după care au pornit împreună către Târgu Neamţ.