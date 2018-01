Anul 2018 se prefigurează ca fiind un an de dezvoltare pentru comuna Adâncata. Primarul Viorel Cucu a anunțat că are mai multe proiecte pe care le va derula în acest an proiecte a căror cofinanțare ajunge la suma de 750.000 de lei. El a amintit de modernizarea Căminului Cultural investiție cu fonduri europene pentru care comuna a primit deja 600.000 de lei pentru a începe lucrările dar și de modernizarea a 5 kilometri de drum la Adâncata și tot 5 kilometri de drum la Hânțăști.

”Avem investiții la cele patru școli. Școala cu clasele 1-4 din Adâncata unde avem modernizare și extindere. Am trimis deja către Ministerul Dezvoltării solicitare pentru a primi penultima tranșă de 200.000 de lei pentru școala cu clasele 5-8 ”Ioan Băncescu” și mai rămân de primit încă 50.000 de lei cu care terminăm lucrările. O investiție importantă întrucât lucrările la această școală au stagnat în 2009 din lipsă de fonduri și au fost reluate în 2016. În februarie vom avea recepția la această școală. Practic în acest an vom termina de modernizat cele patru școli din comună care au încălzire centralizată, baie, apă curentă. Am crescut foarte mult nivelul de civilizație în școli. Prioritatea mandatelor mele de primar a fost să modernizez școlile și mi-am îndeplinit-o. Fooarte important pentru noi vom construi la școala cu clasele 1-4 din Adâncata o grădiniță nouă. Cred că undeva în iunie iulie vom începe lucrările”, a declarat Viorel Cucu.

O altă investiție importantă care va demara în acest an în Adâncata este construirea noului dispensar. ”Atunci când am preluat mandatul dispensarul vechi arăta groaznic. Am încercat să-l menținem în stare de funcționare am, făcut câteva dotări, l-am renovat cât de cât dar avem nevoie de un dispensar nou.Vom demara lucrările în acest an și dacă vor fi dați banii la timp de către Ministerul Dezvoltării vom termina noul dispensar în vara anului 2019”, a spus primarul de Adâncata. El a mai amintit de un pod nou în satul Fetești peste pârâul Grigorești și dacă vor mai fi bani să se facă împrejmuiri, terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii la școlile din Fetești și Călugăreni iar la școala cu clasele 5-8 ”Ioan Băncescu” să se facă împrejumuire și un părculeț.