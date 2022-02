Primarul din Horodnic de Sus, Valentin Luță, își propune pentru anul acesta finalizarea a cel puțin patru obiective de investiții majore pentru această comună. Valentin Luță a declarat că bugetul comunei pentru acest an a fost aprobat deja în ședința de luni a Consiliului Local. „Am aprobat bugetul și sperăm să ne apucăm de treabă. Fiind un an complicat, cu această evoluție a prețurilor, vrem să începem rapid să facem ceea ce ne propunem ”, a spus Luță. El a precizat că veniturile totale estimate pentru acest an este sunt de 7,916 milioane de lei, bugetul fiind aproximativ același ca și cel din 2021. Primarul din Horodnic de Sus a precizat că pentru anul 2022 valoarea totală investițiilor estimate la început de an este de aproape 4,3 milioane de lei.

„Anul acesta ne propunem să finalizăm cel puțin patru obiective importante. Deși evoluția prețurilor în construcții, mai ales în domeniul civile e îngrijorătoare, iar prețurile s-au dublat și chiar s-au triplat în unele cazuri la materiale, ne dorim să finalizăm aceste obiective. Este vorba de un obiectiv început anul trecut și aici vorbim de cantina pentru elevi, pe care vrem să o finalizăm. Apoi sediul poștei, pentru care după aproape cinci ani am reușit să încheiem un contract de închiriere cu Poșta Română, pe o durată de 15 ani și anul acesta am bugetat reabilitarea clădirii. Sperăm ca acolo să înființăm câteva spații comerciale. De asemenea vrem ca la clădirea primăriei să facem lucrări de reabilitare exterioară. Tot timpul au fost alte priorități și vrem anul acesta să terminăm și cu clădirea primăriei”, a arătat Valentin Luță. El a spus că „obiectivul de suflet” pentru acest an este punerea în funcțiune a stațiilor de asfalt și beton pe care primăria le-a aciziționat și care vor fi operate de firma înființată de primărie, „HDS Servicii Publice” Horodnic de Sus. „Am achiziționat și o stație de betoane și vrem să o instală, iar împreună cu stația de asfalt vrem să ne axăm pe această activitate pentru că investițiile în infrastructură sunt cele mai importante”, a spus Valentin Luță.

Pe de altă parte, el a afirmat că primăria a semnat deja un contract cu CNI, iar anul acesta încep lucrările de amenajare acostamente și spații laterale la 12 kilometri de drumuri din comună, o investiție de aproape un milion de euro, lucrările urmând să fie realizate de firma primăriei. Valentin Luță a adăugat că pe programul Anghel Saligny a fost depus un proiect pentru modernizarea a 10 kilometri de drumuri, iar prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi depuse proiecte pentru reabilitarea unei școli și pentru construcția a 5 – 7 kilometri de piste pentru biciclete. De asemenea, el a spus că și din bugetul local a fost alocată o sumă de două milioane de lei, pentru anul acesta, pentru modernizare de drumuri.

Valentin Luță: Veniturile primăriei au crescut anul trecut cu 25% deși taxele și impozitele locale nu s-au majorat

Valentin Luță a făcut referire și la modul în care primăria a încheiat anul trecut, el precizând că execuția bugetară la finalul lui 2021 a fost cu 2,2 milioane de lei mai mare decât sumele previzionate la început de an. „Adică am avut venituri cu peste 2 milioane de lei mai mult decât am preconizat și sperăm ca și anul acesta să atingem un obiectiv asemănător. Și trebuie spus că în fiecare an am avut execuția mai mare decât preconizarea inițială. Asta s-a datorat și recuperării unor sume din anii anteriori pe care le-am plătit la proiectele cu fonduri eurpene, dar și rectificărilor de buget pozitive. De ce să nu spunem adevărul, am primit cel puțin trei rectificări pozitive anul trecut și de la Consiliul județean și de la Guvern”, a arătat Luță. El a sublinait că toate sumele încasate în plus anul trecut au fost alocate pentru cheltuieli de dezvoltare. „Am avut o execuție de 3,6 milioane de lei pe ce înseamnă administrație, din care o parte au fost și investiții. Și difernța până la 9,9 milioane de lei, cât a fost bugetul final, a fost pe investiții. La această sume se mai adaugă încă 6,4 milioane de lei cu o investiție finanțată din CNI, respectiv asfaltare de drumuri și tot prin CNI încă 1,6 milioane de lei, o sală de sport. Deci am avut un total de circa 14 milioane de lei pe investiții anul trecut”, a afirmat primarul din Horodnic de Sus. El a evidențiat faptul că în 2021 primăria a avut cele mai consistente venituri proprii „de când sunt primar și în toată perioada de exsitență a comunei Horodnic de Sus”. „Veniturile proprii au depățit cu 450.000 de lei veniturile din anul precedent. Asta fără să majorăm taxe locale, ceea ce înseamnă un grad de încredere mare pe care îl au cetățenii în administrație. Și asta se datorează faptului că s-a construit, s-au înființat noi firme, s-au plătit taxe, iar veniturile proprii au crescut cu aproximativ 25%, ceea ce nu e un lucru mic pentru noi”, a spus Valentin Luță. El a arătat că veniturile totale proprii au fost de circa două milioane de lei, iar acest lucru însemnă că localitatea Horodnic de Sus se dezvoltă.