ANAF a anuntat de-a lungul anilor diverse licitatii pentru anumite obiecte confiscate in cadrul proceselor de executare. A scos in 2016 la vanzare peste 6 kilograme de aur in bijuterii si peste 40 de kilograme de bijuterii de argint.

Vanzarea se desfasoara ca de obicei de fiecare data prin licitatie publica, iar ofertele se depun la registratura sau prin posta. ANAF a vandut de-a lungul anilor masini, bijuterii, obiecte de colectie sau chiar case.

Insa procesul de vanzare se desfasoara greoi si cei mai multi dintre cei care doresc sa intre in posesia bunurilor sunt alungati de tergiversarea procedeelor de predare. Asadar, ANAF are un nou proiect ce ar putea prinde viata in curand.

ANAF isi deschide magazin online!

Agentia Nationala a Finantelor Publice se declara interesata de lansarea unui magazin online, in cadrul caruia sa fie postate toate aceste produse cu proceduri mult mai simple de vanzare si cumparare.

Printre produsele aflate la vanzare pe site se vor putea regasi si masini de gaurit, batiste sau maieuri. Este incredibil poate, insa ANAF a confiscat toate aceste bunuri, incercand sa deduca cat mai mult din pagubele provocate statului si din penalitatile pe care trebuie sa le incaseze.

Ce vom putea cumpara si la ce pret?

Dupa cum spuneam, putem gasi in licitatiile ANAF de la obiecte de o valoare inestimabila, precum colectii de arta, case istorice si monumente, pana la obiecte pe care le avem cu totii in jurul nostru in viata de zi cu zi.

Spre exemplu, conform A1.ro, poti gasi pe site-ul ANAF, in sectiunea de licitatii publice batiste la pretul de 0.5 RON sau masini de gaurit manuale la pret de 30 RON.

La momentul actual, site-ul este structurat intr-un mod saracacios, sub forma unei liste cu denumirea produselor, o coloana pentru cantitate, pret, judet si reprezentant pentru contact.

Ce alte declaratii face ANAF? S-ar putea sa cumparam foarte ieftin anumite lucruri de pe site-ul nou

ANAF declara in acelasi timp ca doreste sa scoata la vanzare mult mai ieftin masinile si locuintele executate silit, tocmai pentru a incuraja vanzarea lor rapida. Se va intocmi, conform legii, o comisie de evaluare, se vor declara bunurile, se va calcula valoarea efectiva si cea atribuita si ANAF va incerca sa obtina un pret cat mai bun pentru cei care sunt interesati de achizitii prin licitatie.

Site-ul ofera la momentu actual un link pe care se pot vizualiza ofertele si datele cu privire la stoc. Insa platforma nu este inca suficient de bine gandita pentru a fi si responsive si prietenoasa cu utilizatorii. Gama produselor este insa una variata, iar multi lasa deoparte disconfortul de a face „shopping” de pe site-ul ANAF, pentru ca preturile sunt foarte atractive.

Pana cand noua platforma va functiona, puteti cumpara totusi de pe actualul site produsele dorite, iar in plus, ANAF are cate un magazin teritorial in fiecare judet din tara.