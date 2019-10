Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a continuat, marți, programul vizitei în Bavaria cu întâlniri cu investitori și diverși factori responsabili din administrație și structuri asociative germane în cadrul Târgului Expo Real Munchen unde este prezent în fruntea unei delegații sucevene pentru a reprezenta și a promova județul Suceava la cel mai mare târg de investiții din Europa. ”Astăzi a fost o zi plină, cu multe întâlniri și discuții, cu stabilirea de noi contacte și, foarte important, cu stabilirea deja a unor acțiuni concrete în perioada următoare. Astăzi, după întâlnirea cu reprezentanți ai guvernului bavarez, ziua a continuat cu întâlniri la standul României și la standurile partenerilor germani ai ExpoReal Munchen. Am promovat parcurile industriale Bucovina 1 din Suceava și pe cel de la Siret, având posibilitatea să detaliez materialele de promovare cu care am mers la acest târg”, a spus Flutur.

Interesul investitorilor pentru România și pentru județul Suceava este mai mare comparativ cu anul trecut

El a menționat că în acest an interesul investitorilor pentru România și pentru județul Suceava este mai mare comparativ cu anul trecut. ”Acest interes nu este valabil doar pentru investitorii germani, ci din partea oamenilor de afaceri din toată Europa. Am avut discuții foarte aplicate în domeniul turismului și în domeniul industriei cu o delegație bavareză. Așa cum am identificat multe similitudini între aeroporturile din Suceava și Memmingen, astăzi am văzut că sunt multe similitudini între zona Bucovina și Allgäu din Bavaria.

Turiștii bavarezi ar fi interesați de vizitarea monumentelor UNESCO, a parcurilor naturale, de gastronomie, de produsele bio, de tradiții și chiar să participe la evenimentele tradiționale din viața satelor. Se dorește ca și românii să viziteze Bavaria.

Am convenit să fructificăm și în domeniul turismului avantajul cursei Memmingen – Suceava. Vom merge pe proiecte comune de promovare a Bucovinei și a Bavariei, a Regiunii Allgäu. Vom porni și cu un laitmotiv – bio și tradițional, în Bucovina și Allgäu”, a arătat președintele CJ Suceava. El a adăugat că împreună cu partenerii germani a discutat despre posibilitatea organizării de evenimente pe modelul celor organizate în prezent de sași și care să promovează tradițiile și autenticul din zonele noastre.