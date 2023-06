Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că în ședința de Consiliu Local de marți s-a aprobat Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2027. Lungu a precizat că se vor putea depune proiecte în valoare de 99.650.000 euro, pe Programul Regional Nord -Est 2921-2027. „Cele mai importante sunt: Modelare urbană, fluidizare trafic- 23.000.000 euro, Sistem transport public ecologic metropolitan etapa II-a -17.000.000 euro, Aqua Park -15.000.000 euro, Zona Agrement Parc Șipote -10.000.000 euro, Reabilitare Curtea Domnească -6.500.000 euro”, a arătat primarul.

El a subliniat că lista cuprinde un număr de 136 de proiecte pentru municipiul Suceava si 75 proiecte pentru cele opt localități din Zona Urbană Funcțională. Ion Lungu a precizat că obiectivele specifice sunt: „Oraș verde și rezilient”, „Oraș competitiv și productiv”, „Oraș just și incluziv” și ”Oraș bine guvernat”. „Suntem primul municipiu reședință de județ care a aprobat Strategia Integrată de Dezvoltare a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2027. Sperăm să implementăm cât mai mult din aceste proiecte”, a încheiat Lungu.