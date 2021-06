Șeful adminsitrației județene, Gheorghe Flutur, a declart, astăzi, că a discutat cu secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, despre proiectele de modernizare a Spitalului Municipal din Rădăuți. Gheorghe Flutur și Andrei Baciu au avut o întâlnire, la Primăria Rădăuți, cu edilul acestui municipiu, Bogdan Loghin, în cadrul căreia au fost discutate investițiile în sănătate. „Astăzi la Rădăuţi am discutat despre investiţiile pregătite de Primăria Rădăuţi. Sunt aici câteva proiecte de aproape 5 milioane de euro pentru modernizarea şi extinderea Spitalului Municipal Rădăuţi. Deocamdată sunt proiecte pentru Compania Naţională de Investiţii, dar noi dorim să treacă şi pe fonduri europene. Sunt pavilioane care trebuie modernizate, e nevoie de dotări în continuare. Şi am discutat nu numai de Rădăuţi, de întreaga zonă. Şi o să vorbim şi despre Vicovu de Sus, pentru că este o zonă la care e arondată foarte multă populaţie din zona greu accesibilă a judeţului”, a declarat Gheorghe Flutur.

Pe de altă parte, el a ţinut să mulţumească întregului corp medical din Rădăuţi pentru eforturile făcute în lupta împotriva noului coronavirus. „Dacă suntem la Rădăuţi vreau să mulţumesc celor de aici pentru efortul uriaş făcut. Pentru că aici a fost un spital Covid care a fost pe linia întâi de front în lupta cu această pandemie, alături de Spitalul Judeţean Suceava. Şi am numai recunoştinţă pentru toate cadrele medicale, pentru DSP şi nu în ultimul rând pentru Primăria de la Rădăuţi care este extrem de implicată”, a mai declarat Flutur.

Loghin: ”Mă bucur de vizita președintelui Gheorghe Flutur care a fost prima de când am câștigat alegerile aici și a venit numai cu lucruri bune și cu sprijin”

La rândul său primarul Bogdan Loghin a ținut să-i mulțumească secretarului de stat pentru vizită dar și președintelui Flutur ținând să precizeze că este prima vizită a acestuia la Rădăuți de după alegerile locale. El a subliniat că noul spital de boli infecțioase prinde contur și că a solicitat Ministerului Sănătății fonduri pentru renovarea compartimentului de chirurgie ortopedică. ”Venirea domnului Baciu la Rădăuți a însemnat un plus pentru noi mai ales că și-a manifestat intersul de a ajuta acest municipiu greu încercat. Noi am venit cu planuri concrete și anume acel spital despre care am tot vorbit și care prinde contur. I-am explicat domnului ministru că am strâns deja fonduri din sponsorizări și îmi doresc chiar și domnul Mandachi să revină cu acea sponzorizare la acest spital și am înaintat anumite discuții în această direcție pentru ca să vadă rădăuțenii că lucrurile merg în direcția cea bună dar numai în momentul în care lucrurile se desfășoară corect și cu adevărat bine pentru ei. Astfel acest spital de două etaje plus mansdardă pentru infecțioase este din ce în ce mai apropape de realizare. Mă bucur foarte mult că a venit pentru că am înaintat spre dezbatare la Ministerul Sănătății acordarea unor fonduri pentru renovarea compartimentului de chirurgie ortopedică. Salonul de chirurgie ortopedică care vine în continuarea ATI-ului după care va mai rămâne practic să renovăm partea de chirurigie mare blocul operator. Acolo e nevoie de o sumă mai mare și astfel vom termina etajul I. La fel avem probleme la etajul unde funcționează medicina internă care a rămas de pe vremea lui Ceaușescu dar vom face demersuri și în această direcție. Mă bucur și de vizita președintelui Gheorghe Flutur care a fost prima de când am câștigat alegerile aici și a venit numai cu lucruri bune și cu sprijin. E o bucurie pentru că de câte ori îl văd îmi aduc aminte că ba ni se tăia gazul și dumnealui ne-a ajutat, ba aveam probleme cu ACET și a reușit să le medieze când ne-am trezit cu 2,8 milioane de lei restanțe de plată și am reușit cu ajutorul domnului președinte să le eșalonăm pe trei ani”, a declarat Loghin.