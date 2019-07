Proiecte de milioane de euro finalizate sau aflate în diverse etape de implementare și multe altele scoase din incubator pentru a fi promovate în viitor. Așa indică bilanțul la trei ani de mandat al primarului comunei Fântânele, Vasile Hîj. Printre proiectele finalizate primarul a amintit în primul rând de cele privind modernizarea școlilor din comună. Este vorba de școala din Fântânele unde s-au investit 900.000 de lei prin PNDL pentru reabilitare și extindere, de școala din satul Stamate în care s-au investit 450.000 de lei tot prin PNDL pentru același gen de lucrări sau de școala din satul Bănești unde s-au cheltuit 200.000 de lei din bugetul local pentru construirea de grupuri sanitare moderne.

Investiții în școli și grădinițe

Totodată, s-a construit de la zero o grădiniță în Fântânele cu o alocare financiară de 900.000 de lei de la Ministerul Educației cu o capacitate de trei grupe și a fost reabilitată grădinița din satul Stamate cu 200.000 de lei alocați prin PNDL.

”Unitățile de învățământ au fost modernizate la standarde europene și oferă acum elevilor condiții de studiu civilizate. Am extins școlile din Fântânele și Stamate cu corpuri de clădiri noi unde am amenajat toalete moderne și am montat centrale termice. Am făcut de asemenea garduri noi la mai toate școlile. Mai avem de montat centrala termică la școala din Stamate și de făcut gadul la școala din Fântânele și încheiem cu modernizarea unităților de învățământ din comună”, a declarat Hîj, care a adăugat că modernizarea școlilor și grădinițelor din comună a reprezentat o prioritate a mandatului său de primar. În comuna Fântânele funcționează patru școli din care două în satul Stamate și câte una în satele Fântânele și Bănești dar și trei grădinițe. În total în comună sunt 698 de elevi.

Cămin cultural nou la Bănești și dispensar la Fântânele

Printre investițiile finalizate în acești trei ani de mandat primarul Vasile Hîj a mai amintit de căminul cultural din Bănești în valoare de 1,2 milioane de lei construit cu fonduri locale și dispensarul de la Fântânele ridicat cu fonduri din PNDL în valoare de 700.000 de lei.

”Comuna avea nevoie stringentă de un dispensar nou întrucât cel vechi funcționa într-o clădire total improprie. Este un dispensar modern cu tot ce trebuie unde vor fi cabinete pentru medicii de familie”,a spus primarul.

Apă și canalizare de 1,1 milioane de lei

Unul dintre proiectele extrem de importante pentru creșterea calității vieții populației din comună este cel vizând apa și canalizarea. ”Avem deja semnată finanțarea de 1,1 milioane de euro fonduri europene prin AFIR și sperăm ca până în toamnă să dăm drumul la lucrare. Proiectul vizează introducerea rețelelor de apă și canalizare în Bănești, Fântânele și Stamate. E vorba de 13 km de rețele de canalizare și 12 km de rețele de apă. De acest proiect va beneficia peste 4.000 de locuitori”, a explicat Vasile Hîj. El a menționat că a primit aprobarea pentru construirea unei săli de sport în satul Bănești cu fonduri de la CNI.

Proiecte viitoare: zonă de agrement, modernizare drumuri, restaurarea bisericii din lemn de la Bănești

”Am mai depus și două proiecte pentru modernizarea unor drumuri unul de 8 km iar celălat de 12 km iar acum așteptăm finanțarea. Tatonez de asemenea o finanțare pentru reastaurarea bisericii monument din lemn de la Bănești care are o vechime de 317 ani. Acolo e îngropată bunica lui Eminescu”, a precizat primarul. Vasile Hîj are în plan și amenajarea unei zone de agrement pe ”balta” din comună. ”Am balta de 14 hectare. Aștept să se deschidă o finanțare pentru a accesa fonduri ca să o reabilitez și să amenajez acolo o zonă de agrement. Amenajăm 2 hectare pentru agrement și restul pentru pescuit. E un proiect la care țin foarte mult”, a spus Hîj.

Utilaje de deszăpezire cu fonduri europene

Vasile Hîj a mai menționat că primăria se va dota cu utilaje pentru deszăpezire în valoare de 100.000 de euro în baza unui proiect cu finanțare europeană. ”Acum suntem la faza de licitație a utilajelor pentru deszăpezire. Vrem să luăm un tractor cu freză de zăpadă, cu remorci noi în valoare de 100.000 de euro. Ne dorim ca iarna să intervenim noi în regie proprie ca să acționăm repede. Proiectul l-am făcut pe Grupul de Acțiune Locală-GAL unde mai suntem alături de Dumbrăveni, Verești, Fântânele, Udești, Bonsanci și Ipotești”, a explicat edilul local.

”Cred că acești 3 ani mi-am atins o mare parte din promisiunile mele electorale”

”Cred că acești trei ani de zile au fost destui de fructuoși pentru mine. Se putea și mai mult dar nu ține numai de noi. Proiecte avem. Sperăm ca în următorul an să reușim finalizarea acestor proiecte și punerea pe tapet a altora care ar fi necesare unui nivel de trai decent în comună. Cred că acești 3 ani mi-am atins o mare parte din promisiunile mele electorale”, a conchis primarul comunei Fântânele, Vasile Hîj.