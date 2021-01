Primarul din Liteni, Tomiţă Onisii, a declarat că îşi doreşte ca anul acesta să finalizeze mai multe proiecte importante începute deja în acest oraş, dar în acelaşi timp are în vederea începerea de noi investiţii importante, atât din fonduri guvernamentale, cât şi europene. Tomiţă Onisii a precizat că în primul rând are în vedere finalizarea construcţiei unei noi grădiniţe cu program prelungit în Liteni. „ Din păcate aici e o problemă cu acreditările. Vom termina construcția și probabil că aproape un an ne vom uita la ea, având în vedere acreditările care trebuie de la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Am încercat să o prindem în rețeaua școlară anul acesta, însă ni s-a spus că prima dată trebuie acreditată ARACIP. Nu știu dacă nu ar putea fi alte coluții. Poate ar fi niște situaţii de excepție în care să ne dea acreditarea şi să nu fim nevoiți să așteptăm. Dacă nu, după ce va fi finalizată construcția vom să stăm un an de azile până o vom folosi. Când va foi gata, grădiniţa va avea toate dotările și vom putea funcționa. De aceea vom face tot posibilul să găsim niște soluții împreună cu Inspectoratul Școlar, cu Ministerul Educației, să reușim să rezolvăm cât mai repede procedurile de acreditare și să o dăm în folosință copiilor și părinților, care așteaptă cu nerăbdare deschiderea ei”, a explicat primarul din Liteni.

În același timp el a arătat că Primăria Liteni a obținut, prin Compania Națională de Investiții, finanțarea construcției unei săli de sport. Tomiță Onisii a spus că CNI trebuie să încheie procedura de achiziție și să stabilească firma care va realiza lucrările la această investiție. ”De asemenea, tot pentru anul 2021 suntem în planul de achiziții la CNI și cu un nou dispensar în Liteni. Și această investiție este în lista de lansare a procedurilor de achiziție. Am trecut toate etapele și trebuie să lanseze procedura de achiziție pentru execuție”, a arătat primarul din Liteni.

Tomiță Onisii a subliniat faptul că două proiecte extrem de importante pentru Liteni vor fi finanțate din fonduri europene. El a făcut referire la un proiect finanțat prin Programului Operațional Regional, axa 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prin care va fi construit un nou corp de școală, în care vor fi mutate atelierele de la școala profesională. El a pecizat că primăria urmează să preia proiectul tehnic al investiției, după care va scoate la licitație lucrările la acest corp de școală.

În același timp, Tomiță Onisii a spus că un proiect european extrem de important este cel pe Axa 13 din cadrul POR, „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, pentru construcția unei case de cultură, amenajarea de spații verzi, precum și asfaltarea a opt kilometri de drumuri.

„Pe axa 13, cel mai mare proiect implementat în Liteni, am lansat procedura de achiziție pentru proiectul tehnic și după ce vom avea declarat proiectantul va fi termenul de întocmire a proiectului tehnic, iar apoi vom scoate la achiziție. Dacă ne mișcăm într-o normalitate am putea chiar din toamnă să avem constructorul și pe axa 13. Proiectele pe cele două axe pe fonduri europene însumează peste 7 milioane de euro”, a declarat Tomiță Onisii.

În final, el a spus că 2021 va fi un an cu multe proiecte în implementare, investiții atât în infrastructură, cât și în modernizarea și reabilitarea unităților școlare din oraș.