Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul sănătății, Victor Costache, la care a participat și managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, Vasile Râmbu. Flutur a declarat că întâlnirea cu ministrul sănătății a fost ”excelentă” arătând că ministrul a apreciat proiectele de dezvoltare a infrastructurii spitalicești din Suceava și va susține implementarea acestora.

”Salut inițiativa ministrului Victor Costache de a aproba ca medicii rezidenți să-și desfășoare rezidențiatul la Suceava. În felul acesta Spitalul Județean Suceava devine, practic, un spital-școală”

În primul rând s-a discutat despre aprobarea a 70 de posturi pentru rezidențiat la Spitalul Judetean de Urgență Suceava. ”Am abordat problema pregătirii de medici rezidenți în SJU Suceava, construcția unui spital pentru copii, construcția secției de oncologie și amenajarea, prin supraînălțarea corpului E, a secțiilor de chirurgie vasculaă și neurochirurgie, creându-se premizele înființării secției de chirugie cardiovasculara

În ceea ce privește medicii rezidenți s-a aprobat ca de anul viitor un număr de 70 de medici rezidenți să se pregătească în SJU Suceava, iar în acest sens Consiliul Județean Suceava urmează să modifice organigrama SJU Suceava. Salut inițiativa ministrului Victor Costache de a aproba ca medicii rezidenți să-și desfășoare rezidențiatul la Suceava. Este o recunoaștere a SJU Suceava. Alocarea acestor posturi reprezintă un avantaj mare pentru pacienți, pentru buna pregătire a medicilor rezidenți din care mulți vor rămâne angajați ai Spitalului Județean Suceava. În felul acesta Spitalul Județean Suceava devine, practic, un spital-școală”, a declarat Flutur.

Spital de copii cu 250 de paturi, un proiect de 100 milioane de euro

Apoi, s-a abordat problema construirii unui spital de copii cu 250 de paturi, un proiect de 100 milioane de euro. ”Ministrul Sănătății a fost plăcut impresionat de proiectul construcției unui spital de copii în Suceava, care să se adreseze unei populații de 1,3 milioane de locuitori, în special județele Suceava și Botoșani. Avem atât terenul cât și proiectul pentru noul spital de copii. Acesta va avea o capacitate de 200-250 de paturi și va costa 90-100 de milioane de euro. Ministrul Sănătății a apreciat curajul și prezentarea bine argumentată a echipei manageriale de la Suceava și a spus că pentru un astfel de proiect și o astfel de abordare nu poate spune ,,nu””, a declarat șeful administrației județene.

”În ceea ce privește construcția unei secții de oncologie, ministrul Sănătății a spus că e nevoie chiar de Institut Oncologic la Suceava”

Au mai fost discutate înființarea unui Institut oncologic la Suceava și înființarea secției de chirurgie cardiovasculară. ”În ceea ce privește construcția unei secții de oncologie, ministrul Sănătății a spus că e nevoie chiar de Institut Oncologic la Suceava.

Totodată, ministrul a aprobat și investiția pentru realizarea secției de Chirurgie vasculară și neurochirurgie, cu 50 de paturi, aceasta fiind premisa pentru o secție de chirurgie cardi-vasculară. Urmează să demarăm procedurile, să trecem la treabă”, a conchis Flutur.